Сколько можно ездить с просроченными «правами»

Закрутившись в суете рабочих будней, некоторые водители напрочь забывают о необходимости замены своих старых «прав» на новые. И очень удивляются, когда гаишники выписывают им солидный штраф, ссылаясь на неведомую многим статью 12.7 КоАП. Сколько можно ездить с просроченным удостоверением и, главное, какое наказание светит тем, кто еще не научился грамотно распоряжаться своим временем, напомнит портал «АвтоВзгляд».
Согласно нынешнему законодательству, срок действия в/у составляет 10 лет. Интересно при этом, что если автомобилист по каким-либо причинам обновляет «права» раньше (испортил прежнюю карточку, сменил фамилию, «прокачал» до неузнаваемости свою внешность), то их срок «годности» остается прежним. Исключением является разве что тот случай, когда гражданин приносит, помимо прочего, свежую медицинскую справку — тогда документ выдадут на очередные десять лет.
Сколько времени можно ездить с просроченным в/у? Нисколько! Обозначена в поле 4b «прав» дата 31.12.2018 — будь добр явиться в отделение ГАИ или МФЦ со всеми документами заблаговременно. А если предпочтешь возне с бумажками приятные предновогодние хлопоты, то под бой курантов и брызги шампанского лишишься права управления машиной. Об этом говорится в ст. 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Рулевой с просроченными «правами» приравнивается к совершеннолетнему гражданину, который только собирается записаться в автошколу. А за езду без в/у, согласно той самой ст.12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», сегодня предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей — как повезет.
Кстати, недействительная водительская «корочка» может обернуться и куда более серьезным взысканием. Аж 30 000 целковых взимают с тех порядочных автовладельцев, что пускают за «руль» своих безответственных друзей, живущих вне времени. Читаем вышеупомянутую ст.12.7 КоАП, пункт 3: передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права.
Учитывая суммы штрафа, лучше своевременно обеспокоиться вопросом замены «прав»: за, скажем, несколько недель. Тем более, что законодательно никаких строгих сроков на этот процесс не отводится. Удобно обновить в/у день в день — пожалуйста. Хотите получить свежую карточку за три месяца до истечения срока действия старой — без вопросов.
Напомним, что инспекторы ГИБДД и сотрудники МФЦ ждут от водителей — помимо старого удостоверения — гражданский паспорт, действительную на момент подачи документов медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины. На сегодняшний день она составляет 2000 или 3000 рублей в зависимости от того, какое в/у — старого или нового образца — желает получить автомобилист.
…Остается лишь добавить, что никаких наказаний для тех, кто по истечению срока действия «прав» от «руля» покорно отказался, не существует. Обновить в/у можно хоть через тридцать лет — главное, повторимся, не попасться на управлении транспортного средства с просроченными «корочками» в объятия придорожных полицейских.