Сколько можно ездить с просроченными «правами»

Согласно нынешнему законодательству, срок действия в/у составляет 10 лет. Интересно при этом, что если автомобилист по каким-либо причинам обновляет «права» раньше (испортил прежнюю карточку, сменил фамилию, «прокачал» до неузнаваемости свою внешность), то их срок «годности» остается прежним. Исключением является разве что тот случай, когда гражданин приносит, помимо прочего, свежую медицинскую справку — тогда документ выдадут на очередные десять лет.

Сколько времени можно ездить с просроченным в/у? Нисколько! Обозначена в поле 4b «прав» дата 31.12.2018 — будь добр явиться в отделение ГАИ или МФЦ со всеми документами заблаговременно. А если предпочтешь возне с бумажками приятные предновогодние хлопоты, то под бой курантов и брызги шампанского лишишься права управления машиной. Об этом говорится в ст. 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».