5 нарушений ПДД, за которые ГИБДД почти никогда не штрафует

Добросовестные гаишники, кажется, никогда не упускают возможности оштрафовать нашего брата — даже самым образцовым водителям они сочиняют те или иные провинности. Любопытно при этом, что на некоторые реальные проступки, прописанные русским по белому в КоАП, инспекторы ГИБДД предпочитают закрывать глаза. Пять нарушений, которые, как правило, проходят безнаказанно — в материале портала «АвтоВзгляд».
Если внимательно изучить ПДД и КоАП, то можно обнаружить, что некоторые правонарушения до сих пор не подразумевают никаких наказаний. Вот, скажем, пункт 9.10 Правил гласит, что водители обязаны соблюдать на дороге безопасную дистанцию, но штрафа для тех, кто любит ездить «бампер в бампер», доселе не предусмотрено.
Однако в нашей публикации речь пойдет о других провинностях — тех, что все-таки «утяжелены» реальными взысканиями. О тех, которые не представляют для гаишников, похоже, никакого интереса. Правда, стоит сразу оговориться: если у большинства водителей те или иные нарушения «прокатывают», то совсем не факт, что и вас при прочих равных условиях инспекторы отпустят без протокола.
МОБИЛЬНИК К РУКЕ ПРИРОС
Неспроста в России запретили использовать за рулем телефоны: гаджеты многократно увеличивают риск ДТП, и все это понимают. Но даже штраф в 1500 целковых, предусмотренный ст.12.36 КоАП, никак не может разлучить водителей с мобильниками. Быть может, потому что он почти никогда никому не выписывается? Доказать нарушение непросто: требуются свидетели, фото- или видеоматериалы — наверное, поэтому инспекторы и обращают на смартфоны свое внимание крайне редко.
МАШИНА ПРОСИТ РЕМОНТА
Статьей 12.5 все того же КоАП предусмотрена ответственность за эксплуатацию неисправного автомобиля (проблемы с рулевой, тормозной системой, световыми приборами, стеклоочистителями, колесами и т. п.). Однако, как показывает практика, за мертвый «дворник», клаксон или «ручник» водителей не наказывают. Опять же, слишком сложно «добыть» подтверждения — это ведь нужно как минимум привлекать технических специалистов…
В жилых зонах, как известно, действуют особые ПДД. Так, пункт 17.1 обязывает рулевых «подчиняться» пешеходам, катиться со скоростью не более 20 км/ч, а также запрещает сквозное движение, учебную езду и стоянку с работающим мотором. В КоАП соответствующие штрафы прописаны: 3000 рублей в двух столицах и 1500 «деревянных» в регионах. Но получал ли их кто-нибудь когда-нибудь — вот вопрос.
ПОВОРОТ НЕ ТУДА
Интересно, а многие ли водители помнят про административную ответственность за невключенный при перестроении поворотник? А ведь невыполнение требования подать световой сигнал перед началом маневра карается штрафом в размере 500 рублей (ст.12.14 КоАП), хотя можно отделаться и предупреждением. Другое дело, что проводить воспитательные беседы по факту-то некому: гаишники охотятся на более серьезные нарушения, им неинтересны такие бытовые «мелочи».
ПЯТЕРО В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ ВОДИТЕЛЯ
Крайне маловероятно, что вас накажут рублем и за лишнего пассажира. Приметив за заднем диване проезжающей машины целую семью, сотрудник ГИБДД, скорее всего, не станет останавливать авто, дабы пересчитать седоков. Особенно, если обнаружив «засаду», последние пригнутся. Но помните: это грубое нарушение, которое может сыграть с безответственным водителем злую шутку при ДТП, способно облегчить кошелек на 500 рублей, о чем говорится в ст.12.23 КоАП.