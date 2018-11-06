5 нарушений ПДД, за которые ГИБДД почти никогда не штрафует

Если внимательно изучить ПДД и КоАП, то можно обнаружить, что некоторые правонарушения до сих пор не подразумевают никаких наказаний. Вот, скажем, пункт 9.10 Правил гласит, что водители обязаны соблюдать на дороге безопасную дистанцию, но штрафа для тех, кто любит ездить «бампер в бампер», доселе не предусмотрено.

Однако в нашей публикации речь пойдет о других провинностях — тех, что все-таки «утяжелены» реальными взысканиями. О тех, которые не представляют для гаишников, похоже, никакого интереса. Правда, стоит сразу оговориться: если у большинства водителей те или иные нарушения «прокатывают», то совсем не факт, что и вас при прочих равных условиях инспекторы отпустят без протокола.