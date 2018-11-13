Как страховщики отсуживают деньги у невиновных в ДТП водителей

Фото coodes.co.uk
Число полисов ОСАГО, покупаемых автовладельцами, постепенно снижается, несмотря на рост автомобильного парка в России. При чем статистику портят не только водители, сознательно решившие сэкономить на покупке «автогражданки». Есть и добросовестные автолюбители, даже не подозревающие, что купили подделку. При этом страховые даже в спорных случаях отказываются нести ответственность, оставляя потерпевших без выплат. Несмотря на то, что Верховный суд РФ выносил решение не в их пользу.
Ефим Розкин

Об одном из таких спорных случаев порталу «АвтоВзгляд» рассказал житель Подмосковья Евгений Багдасаров. Еще в декабре 2018 года принадлежавший ему автомобиль Volvo C30 попал в серьезную аварию. Виновником ДТП признали водителя видавшего виды седана Nissan Primera Андрея Белозерова. Тот двигался с очень большой скоростью и явно не имел представления о правилах проезда перекрестков.

Независимая экспертиза показала, что Volvo после удара восстановлению не подлежит, но с получением страховой выплаты не должно было возникнуть проблем. У Белозерова имелся действующий полис ОСАГО ЕЕЕ №0371478739 от компании «Росгосстрах» (РГС). Но когда Багдасаров обратился в свою страховую компанию «РЕСО-Гарантия», то неожиданно получил отказ. Оказалось, что в базе «Российского союза страховщиков» (РСА) полис с такими серией и номером числился за другим человеком и был оформлен на другой автомобиль.

– Согласно действующему законодательству, страховая компания несет ответственность за полисы ОСАГО, которые переданы в СК из РСА, — заявили представители РГС. Фактически, если полиса нет в базе, то виновник ДТП несет ответственность за причиненный в аварии ущерб. Как если бы у него на руках не было действующего ОСАГО или имела место подделка.

Судебные казусы

Поэтому Багдасаров подал в суд иск на Белозерова, чтобы добиться от него компенсации ущерба. Но и здесь возникли сложности. Виновник ДТП представил суду оригинал полиса и квитанцию об оплате от 11 июня 2016 года. Тем самым доказав, что договор он заключал официально у страхового агента и заплатил довольно высокую цену — 14 231 рубль. В свою очередь, представители «Росгосстраха» заседания суда проигнорировали, несмотря на то, что им несколько раз посылали официальные извещения. И никаких доказательств о том, что полис поддельный не предоставили.

В итоге, спустя год после ДТП, Бабушкинский районный суд Москвы суд принял решение о взыскании всей суммы ущерба с «Россгосстраха», плюс штраф в размере 150 000 рублей и расходы на оплату юриста и экспертизы.

– Если полис поддельный — это все равно что его нет вообще. То есть выплаты по нему производиться не должны. Однако в этом случае страховая компания в суде должна доказать, что полис поддельный. Если же она этого не сделала (а это, видимо, в данном случае так и было), то суд может и взыскать страховую выплату, — прокомментировали решение суда в РСА.

Отведенный на подачу апелляционной жалобы срок прошел, и Багдасаров получил полную выплату. Но это был далеко не конец истории. Внезапно страховая подала заявление о восстановлении процессуальных сроков, оправдываясь тем, что не получила решение суда по почте. Суд сроки восстановил и на апелляционном заседании полностью отменил предыдущее решение.

В своем определении суд апелляционной инстанции признал юридически значимым факт наличия страхового полиса, зарегистрированного на другой автомобиль и человека, что исключает возможность выдачи такого же договора страхования Белозерову. Теперь РГС пытается вернуть у Багдасарова через суд ранее выплаченную компенсацию, и автомобилист вынужден обратиться в кассационную инстанцию для защиты своих интересов.

Не приняли во внимание

Адвокат Дмитрий Зацаринский, проанализировавший обстоятельствами этого дела, удивился апелляционному решению и отметил, что судом не были приняты во внимание важные обстоятельства. Страховой в материалы была дела представлена только копия страхового полиса с тем же номером, причем выдан он взамен другого, ранее выданного в связи с изменением условий договора страхования. При этом договор страхования был заключен 15 июня 2016 года, то есть спустя несколько дней после того, как полис с аналогичной серией и номером был выдан Белозерову.

По непонятным причинам этим судом не было принято во внимание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно ему, страховой полис является доказательством, подтверждающим заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, пока не доказано иное. Несанкционированное использование бланков страхового полиса не освобождают страховщика от исполнения договора. В случае хищения бланков страховщик освобождается от выплаты возмещения только если обратился в уполномоченные органы с заявлением о краже.

Таким образом, суд не принял во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что полис, имеющийся у Белозерова А., является недействительным или поддельным, считает Зацаринский. ведь он выдан раньше, чем полис, зарегистрированный в базе на другого человека.

– Более того, в материалах дела имеются оригинал полиса и оригинал квитанции об оплате денежных средств за страховку, которые также подтверждают факт законного приобретения полиса ОСАГО и невнесение данных о покупки полиса, именно работниками Росгосстраха, не может повлиять на выплату по страховому случаю, отметил адвокат.

Как узнать, что полис — поддельный

В «Росгосстрахе», чтобы избежать подобны ситуаций, посоветовали заключать договоры страхования в офисах и агентствах страховых компаний, запрашивать у агента оригинал доверенности, выданной СК. Однако и это не всегда работает — о чем свидетельствует история москвича Андрея Авдонина. В его случае автомобиль виновника ДТП принадлежал крупной торговой сети, а полис на него приобретался напрямую в Росгосстрахе по безналичному расчету. И снова в базе РСА был зарегистрирован другой автомобиль и другой водитель. И снова у потерпевшего нет уверенности, что страховая компания явится в суд.

Естественно, всегда можно проверить подлинность приобретенного полиса на сайте РСА, однако нет уверенности, что другой участник ДТП сделает это.

Фото telegraph.co.uk

В РСА предлагают контролировать наличие полиса с помощью дорожных камер. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, комментируя первые итоги эксперимента по проверке полисов ОСАГО, признавал, что что в базе РСА может быть «небольшой процент грязи». Есть сведения, что всероссийский старт этой новации постоянно откладывается как раз из-за сложности синхронизации баз РСА и МВД. И возможно, что когда камеры начнут проверять ОСАГО, штрафы получат и те автовладельцы, которые застраховали свою гражданскую ответственность.

Страховая ответит

Проблему с фальшивыми полисами понимают и в Госдуме. Там предложили законопроект, возлагающий на страховщиков обязанность по полной выплате ущерба и компенсации судебных расходов, даже если у виновника аварии не было полиса ОСАГО. Депутат Ярослав Нилов, один из авторов документа, говорит, что страховщики обладают и кадровыми ресурсами, и возможностями для того, чтобы взять на себя данные действия. В настоящее время участник ДТП, которому нанесен ущерб имущества, вынужден самостоятельно собирать документы и доказательства, нести судебные расходы и тратить время в процессе взыскания убытков.

Автомобильный эксперт, лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал «дикостью» ситуацию, при которой уже уплатившая автомобилисту ущерб страховая компания пытается вернуть эти деньги назад:

– Человек, который был застрахован, ничего не нарушал, сам стал потерпевшей стороной, потратил практически годы на суды, на то, чтобы получить положенную ему компенсацию ущерба, — говорит Шкуматов. — Теперь же ему придется пройти все заново. Поэтому я поддерживаю инициативу, согласно которой гражданин, застрахованный и попавший в ДТП по вине другого человека, должен иметь право получить возмещение от собственной страховой. А она уже пусть разбирается с должником — у страховых компаний есть адвокаты, административные ресурсы.

Да, стоимость полиса ОСАГО в таком случае возрастет, но по моим подсчетам не более чем на 3 процента, чтобы компенсировать все издержки. Но практическая ценность такого полиса вырастет в разы, потому что я буду знать, что если в меня врежется человек без страховки, я все равно смогу рассчитывать не только на компенсацию, но и на то, что я получу ее сразу, а не потрачу на это полжизни. А так получается, что стоимость ОСАГО постоянно растет, купить полисы все сложнее, а взамен те, кто ездит без аварий, не получают ничего…

Фото Фото www.2019god.me

«Воровство сверху донизу» «Росгосстрах», несмотря на громкое и многолетнее лидерство на рынке ОСАГО, перестал быть прибыльной компанией в 2015 году — тогда он показал убыток в 5 млрд. рублей. В декабре 2016 года стало известно, что владелец компании Данил Хачатуров решил передать активы банку ФК «Открытие». В августе 2017 ЦБ объявил о санации группы «Открытие» и ее основных активов, в том числе и РГС. Новый глава ФК и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» заявил, что в страховой компании «сверху донизу царило воровство», а бизнес-модель «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам реальную прибыль».

На жалобы экс-руководителей, что страховой пришлось работать в «токсичных» регионах, где орудуют мошенники-автоюристы, Задорнов ответил: «так было удобно подавать ситуацию». Обвинения в воровстве не были голословными: в рамках масштабного уголовного расследования барестованы экс-акционер РГС Надежда Клепальская, и бывший вице-президент компании Сергей Хачатуров, а по десяткам адресов, связанных со структурами страховой, прошли обыски.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что ситуация на рынке ОСАГО более, чем серьезная. По его словам, ущерб от действий недобросовестных страховщиков составляет 24,2 млрд. рублей. Озвученную депутатом цифру подтвердили и в МВД, назвав ее корректной.

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13 ноября 2018
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