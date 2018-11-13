Как страховщики отсуживают деньги у невиновных в ДТП водителей

Об одном из таких спорных случаев порталу «АвтоВзгляд» рассказал житель Подмосковья Евгений Багдасаров. Еще в декабре 2018 года принадлежавший ему автомобиль Volvo C30 попал в серьезную аварию. Виновником ДТП признали водителя видавшего виды седана Nissan Primera Андрея Белозерова. Тот двигался с очень большой скоростью и явно не имел представления о правилах проезда перекрестков.

Независимая экспертиза показала, что Volvo после удара восстановлению не подлежит, но с получением страховой выплаты не должно было возникнуть проблем. У Белозерова имелся действующий полис ОСАГО ЕЕЕ №0371478739 от компании «Росгосстрах» (РГС). Но когда Багдасаров обратился в свою страховую компанию «РЕСО-Гарантия», то неожиданно получил отказ. Оказалось, что в базе «Российского союза страховщиков» (РСА) полис с такими серией и номером числился за другим человеком и был оформлен на другой автомобиль.

– Согласно действующему законодательству, страховая компания несет ответственность за полисы ОСАГО, которые переданы в СК из РСА, — заявили представители РГС. Фактически, если полиса нет в базе, то виновник ДТП несет ответственность за причиненный в аварии ущерб. Как если бы у него на руках не было действующего ОСАГО или имела место подделка.