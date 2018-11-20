Имеет ли право останавливать водителя гаишник в штатском

Фото МК
Представьте ситуацию, когда из стоящей на обочине полицейской машины выходит незнакомец в обычной гражданской одежде, но с жезлом в руках, и требует, чтобы вы остановились. Ведь это действительно может быть страж порядка со служебным удостоверением и нагрудным знаком в кармане, и возможно у него имеются все законные основания для проверки ваших документов. Ведь, например, в кино полицейские сплошь и рядом исполняют свои служебные обязанности в штатском.
Иван Флягин

Конечно, периодически случается, что преступники переодеваются в полицейское обмундирование и под видом гаишников останавливают на дороге автомобили ради совершения своих коварных мошеннических действий. Именно поэтому наши водители привыкли идентифицировать сотрудника ГИБДД в первую очередь по форме одежды.

И это вполне справедливо, поскольку закон предписывает полицейским «при исполнении государственной функции находиться в форменном обмундировании, иметь служебное удостоверение и нагрудный знак» (пункт 33 Административного регламента МВД). А в ПДД говорится, что регулировщик «должен быть в форменной одежде и иметь отличительный знак и экипировку» (пункт 1.2). Так что если некий обаятельный персонаж на обочине в одежде от Gucci потребует от вас припарковаться, вы имеете полное право его игнорировать.

Обычно встречая сотрудника ГИБДД по одежке, рядовому водителю достаточно издалека увидеть на человеке фуражку, жезл и погоны, чтобы распознать в нем стража порядка. При этом большинство из нас совсем не догадывается, как выглядит настоящее форменное обмундирование и экипировка гаишника. Хотя любое нарушение его регламентированного внешнего вида позволяет гражданину усомниться в том, что перед ним действительно инспектор. А значит водитель формально может игнорировать его требования.

Получается, что страж порядка не имеет права исполнять свои служебные обязанности не только в гражданской одежде, но и с нарушением форменного обмундирования и экипировки. Но чтобы разбираться в деталях установленного законом внешнего вида стража порядка, придется изучить Приказ МВД России № 575.

А в нем легко запутаться, поскольку для сотрудников ДПС предусмотрено огромное количество различных нарядов. Например, простая форма одежды включает пять летних вариантов летней и один зимний, а особая форма одежды состоит из четырех летних вариантов. К тому же еще отдельно прописаны требования к рубашкам, футболкам, свитерам, кашне, костюмам, сигнальным жилетам, курткам, накидкам, ботинкам, полуботинкам, сапогам, перчаткам, головным уборам и даже к носкам.

группа разбора, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения
20 ноября 2018
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