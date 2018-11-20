Имеет ли право останавливать водителя гаишник в штатском

Обычно встречая сотрудника ГИБДД по одежке, рядовому водителю достаточно издалека увидеть на человеке фуражку, жезл и погоны, чтобы распознать в нем стража порядка. При этом большинство из нас совсем не догадывается, как выглядит настоящее форменное обмундирование и экипировка гаишника. Хотя любое нарушение его регламентированного внешнего вида позволяет гражданину усомниться в том, что перед ним действительно инспектор. А значит водитель формально может игнорировать его требования.

Получается, что страж порядка не имеет права исполнять свои служебные обязанности не только в гражданской одежде, но и с нарушением форменного обмундирования и экипировки. Но чтобы разбираться в деталях установленного законом внешнего вида стража порядка, придется изучить Приказ МВД России № 575.

А в нем легко запутаться, поскольку для сотрудников ДПС предусмотрено огромное количество различных нарядов. Например, простая форма одежды включает пять летних вариантов летней и один зимний, а особая форма одежды состоит из четырех летних вариантов. К тому же еще отдельно прописаны требования к рубашкам, футболкам, свитерам, кашне, костюмам, сигнальным жилетам, курткам, накидкам, ботинкам, полуботинкам, сапогам, перчаткам, головным уборам и даже к носкам.