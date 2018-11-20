Имеет ли право останавливать водителя гаишник в штатском

Конечно, периодически случается, что преступники переодеваются в полицейское обмундирование и под видом гаишников останавливают на дороге автомобили ради совершения своих коварных мошеннических действий. Именно поэтому наши водители привыкли идентифицировать сотрудника ГИБДД в первую очередь по форме одежды.
И это вполне справедливо, поскольку закон предписывает полицейским «при исполнении государственной функции находиться в форменном обмундировании, иметь служебное удостоверение и нагрудный знак» (пункт 33 Административного регламента МВД). А в ПДД говорится, что регулировщик «должен быть в форменной одежде и иметь отличительный знак и экипировку» (пункт 1.2). Так что если некий обаятельный персонаж на обочине в одежде от Gucci потребует от вас припарковаться, вы имеете полное право его игнорировать.