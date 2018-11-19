5 Правил дорожного движения, которые нарушают все, несмотря на серьезные штрафы и последствия

Выезжая на дорогу, выпускник автошколы вынужден переучиваться вождению по другим, негласным Правилам, идущим вразрез с общепринятыми ПДД. На пять самых популярных водительских «законов», волюнтаристски установленных моторизованным обществом, за нарушение которых, между прочим, можно нажить серьезные неприятности, обратил внимание портал «АвтоВзгляд».
Согласно ПДД, превышать максимально допустимую скорость не разрешается ни при каких условиях. Да, есть «нештрафуемые» 20 км/ч, которые можно смело «плюсовать» к текущей цифре на спидометре. Но мало кто из водителей помнит, что эта погрешность была введена исключительно для того, чтобы нивелировать точность показаний комплексов автоматической фотофиксации.
Интересно, что сегодня КоАП не предусматривает наказания за превышение скорости до 20 км/ч, однако это вовсе не значит, что пользуясь столько удачной лазейкой в законодательстве, можно спокойно «топить» 78 км/ч там, где разрешено не более 60. А вдруг ДТП? Или, не дай Бог, сбитый пешеход? Водителя, рискнувшего проигнорировать требования ПДД, в этом случае накажут по всей строгости закона, хотя при соблюдении ПДД можно было бы рассчитывать на некоторые снисхождения и поблажки.
Зеленый, который желтый
А много ли рулевых притормаживает перед стоп-линией, увидев желтый сигнал светофора? Единицы! В глазах нашего брата желтый — запрещающий, согласно пункту 6.2 ПДД, движение транспортных средств — это тот же зеленый, на который непременно нужно пролететь, как в последний раз.
Любителям «запрыгивать» в последний вагон напомним, что согласно ст.12.12 КоАП проезд на запрещающий сигнал светофора — коим является не только красный, но и постоянный желтый — карается штрафом в размере 1000 рублей. Торопыги, пойманные на этом нарушении повторно, перечисляют в казну уже 5000 целковых, а в худших случаях — и лишаются своих «прав» на срок до 6 месяцев.
Водители, считающие себя самыми изобретательными и хитроумными, не видят смысла встраиваться в длинную колонну порядочных рулевых, намеренных совершить поворот (или разворот) по Правилам — их удел нагло «влезать» вторым рядом, вызывая негативные эмоции у соседей по потоку. И даже штраф в 500 рублей за несоблюдение предписаний дорожных знаков или разметки вразумить их не может. Ну нет в России культуры вождения и взаимоуважения, и ничего с этим не поделаешь.
Поворотник потерялся
«Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления», — гласит пункт 8.1 ПДД. Более того, за это, казалось бы невинное нарушение, КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей. Но кого это волнует? В России поворотники «загораются» в исключительных случаях — причем эти самые исключительности определяются каждым драйвером самостоятельно.
Кто слева, тот круче
Вне населенных пунктов, где разрешено движение со скоростью свыше 80 км/ч, автомобилистам предписывается держаться ближе к правому краю проезжай части и запрещается занимать левую полосу при свободных правых. По факту же, крайний левый ряд — излюбленное направление гонщиков, которым невыносимо тоскливо плестись за порядочными водителями, причем что за городом, что в городе. А ведь и это нарушение сегодня карается рублем: нарушение правил расположения авто на дороге влечет штраф в 1500 рублей.