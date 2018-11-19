5 Правил дорожного движения, которые нарушают все, несмотря на серьезные штрафы и последствия

Плюс 20 км/ч к разрешенной скорости

Согласно ПДД, превышать максимально допустимую скорость не разрешается ни при каких условиях. Да, есть «нештрафуемые» 20 км/ч, которые можно смело «плюсовать» к текущей цифре на спидометре. Но мало кто из водителей помнит, что эта погрешность была введена исключительно для того, чтобы нивелировать точность показаний комплексов автоматической фотофиксации.

Интересно, что сегодня КоАП не предусматривает наказания за превышение скорости до 20 км/ч, однако это вовсе не значит, что пользуясь столько удачной лазейкой в законодательстве, можно спокойно «топить» 78 км/ч там, где разрешено не более 60. А вдруг ДТП? Или, не дай Бог, сбитый пешеход? Водителя, рискнувшего проигнорировать требования ПДД, в этом случае накажут по всей строгости закона, хотя при соблюдении ПДД можно было бы рассчитывать на некоторые снисхождения и поблажки.