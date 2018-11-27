Три штрафа ГИБДД, которые можно получить, стоя на светофоре

Особенно опасным нарушением на светофоре считается проезд на запрещающий сигнал. Действительно, чаще всего это становится причиной серьезных ДТП на регулируемых перекрестках. Однако этим нарушением незаконные действия водителей при проезде светофоров не ограничиваются. Оштрафовать вас могут и при других обстоятельствах, о которых многие забывают.

Заступил за стоп-линию

Представьте ситуацию, что вы остановились перед перекрестком на красный свет и, никому не мешая, ждете начала движения, но вдруг откуда ни возьмись появляется страж порядка и обвиняет вас в нарушении ПДД. Но не торопитесь крутить пальцем у виска, а лучше выйдите из машины и проверьте, где находится заветная стоп-линия. Даже если ее пересек только передний бампер вашей машины, а колеса находятся перед ней, вас ждет штраф в размере 800 рублей (пункт 2, статья 12.12 КоАП).

А если вы не рассчитали, проехали еще дальше и остановились на пешеходном переходе, с вас возьмут еше больше — 1000 целковых (пункт 3, статья 12.19 КоАП).