Три штрафа ГИБДД, которые можно получить, стоя на светофоре

Сотрудники ГИБДД охраняют безопасность дорожного движения даже когда оно временно приостановлено. Так что на вас могут оформить протокол о правонарушении, когда вы, ни о чем не подозревая, спокойно стоите на светофоре и ждете зеленый сигнал. За что — разобрался портал «АвтоВзгляд».
Особенно опасным нарушением на светофоре считается проезд на запрещающий сигнал. Действительно, чаще всего это становится причиной серьезных ДТП на регулируемых перекрестках. Однако этим нарушением незаконные действия водителей при проезде светофоров не ограничиваются. Оштрафовать вас могут и при других обстоятельствах, о которых многие забывают.
Заступил за стоп-линию
Представьте ситуацию, что вы остановились перед перекрестком на красный свет и, никому не мешая, ждете начала движения, но вдруг откуда ни возьмись появляется страж порядка и обвиняет вас в нарушении ПДД. Но не торопитесь крутить пальцем у виска, а лучше выйдите из машины и проверьте, где находится заветная стоп-линия. Даже если ее пересек только передний бампер вашей машины, а колеса находятся перед ней, вас ждет штраф в размере 800 рублей (пункт 2, статья 12.12 КоАП).
А если вы не рассчитали, проехали еще дальше и остановились на пешеходном переходе, с вас возьмут еше больше — 1000 целковых (пункт 3, статья 12.19 КоАП).
Заснул на светофоре
На наших дорогах случается всякое. Например, уставший таксист-гасторбайтер заработался так, что после двух бессонных ночей подряд, вдруг не выдержал и заснул за рулем прямо перед пешеходным переходом, пока ждал зеленый сигнал светофора. При этом он перекрыл движение в полосе, его объезжают, нервозно сигналят, ругаются, а он не слышит. Когда его разбудит инспектор ГИБДД, он может попасть на штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку. Размер санкций — 1500 рублей, а, если дело происходит в Москве или Питере — все 3000 «деревянных» (пункт 4, статья 12.16 КоАП).
Пересек сплошную
Если вы перестроились в другую полосу перед светофором на регулируемом перекрестке и пересекли сплошную одинарную линию, вам также грозит наказание. Согласно пункту 1 статьи 12.16 КоАП, за несоблюдение требований, предписанных разметкой проезжей части, на водителя налагается штраф в размере 500 рублей. Речь идет о пересечении сплошной линии попутного направления.