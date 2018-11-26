Может ли сотрудник ГИБДД выписать два разных штрафа одновременно

Нередко случается, что на радость сотрудникам ГИБДД водители ловятся сразу на нескольких нарушениях, предусматривающих реальные наказания. Комбинации могут разные: превышение скорости и незаконная тонировка, использование шипованной резины без специальной наклейки и шесть человек в пятиместной машине, выключенные световые приборы ночью и проезд под «кирпич». Вариантов — масса.

И большинство рулевых, не заглядывавших в ПДД и КоАП со времен автошколы, задается вопросом: а имеет ли право жадный до «палочек» и наживы гаишник выписать сразу несколько протоколов, или же от второго наказания можно вполне законно «отказаться»? А коль так, то какой именно штраф подлежит оплате: тот, который предусматривается за нарушение, случившееся на глазах инспектора, или тот, что «дороже»?