Может ли сотрудник ГИБДД выписать два разных штрафа одновременно

Фото: Московский Комсомолец
Предположим, на удочку гаишника попался торопливый водитель, нагло развернувшийся через две сплошные. В ходе проверки документов оказалось, что нарушитель не только игнорирует требования разметки, а еще и не утруждает себя оформлением ОСАГО. Может ли в таком случае инспектор выписать шоферу сразу два штрафа, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Нередко случается, что на радость сотрудникам ГИБДД водители ловятся сразу на нескольких нарушениях, предусматривающих реальные наказания. Комбинации могут разные: превышение скорости и незаконная тонировка, использование шипованной резины без специальной наклейки и шесть человек в пятиместной машине, выключенные световые приборы ночью и проезд под «кирпич». Вариантов — масса.

И большинство рулевых, не заглядывавших в ПДД и КоАП со времен автошколы, задается вопросом: а имеет ли право жадный до «палочек» и наживы гаишник выписать сразу несколько протоколов, или же от второго наказания можно вполне законно «отказаться»? А коль так, то какой именно штраф подлежит оплате: тот, который предусматривается за нарушение, случившееся на глазах инспектора, или тот, что «дороже»?

Те же водители, что не понаслышке знакомы с дорожными законами, твердо знают: при совершении лицом двух или более административных правонарушений наказание назначается за каждое из них — об этом говорится в статье 4.4 КоАП РФ. Правда, и тут есть свои нюансы. В некоторых случаях избежать двойного удара по кошельку вполне реально.

Так, одновременно выписать штраф за несколько правонарушений сотрудник ГИБДД может лишь в том случае, когда эти самые правонарушения относятся к разным статьям или разным частям одной статьи КоАП РФ и не являются следствием одного действия. Проще говоря, если шофер превысит на 30 км/ч скорость и пренебрежет ремнем безопасности, то ему выдадут два постановления на 500 и на 1000 рублей соответственно.

При иных раскладах, когда правонарушения допущены одновременно — скажем, водитель проскочил на красный сигнал светофора (1000 рублей на первый раз), а вместе с тем пересек стоп-линию (800 рублей) и не пропустил пешеходов (1500 — 2500 рублей) — штраф назначается один. Причем в подобных ситуациях правоохранители выбирают самую строгую меру наказания — то есть в нашем случае рулевой заплатит от 1500 до 2500 целковых.

Добавим, что «двойные» наказания, естественно, не распространяются на истории, когда водитель получает несколько штрафов за одно и то же нарушение. Если вы однажды по неосторожности или, быть может, намеренно превысили скорость, за что «схлопотали» два «письма счастья» с двух разных камер (а случается и такое), второе необходимо обжаловать по стандартной схеме.

Кстати сказать, прочитать о том, как правильно выражать свое несогласие со штрафом, «прилетевшим» по почте, можно, пройдя по этой ссылке.

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26 ноября 2018
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