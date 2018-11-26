Может ли сотрудник ГИБДД выписать два разных штрафа одновременно

Предположим, на удочку гаишника попался торопливый водитель, нагло развернувшийся через две сплошные. В ходе проверки документов оказалось, что нарушитель не только игнорирует требования разметки, а еще и не утруждает себя оформлением ОСАГО. Может ли в таком случае инспектор выписать шоферу сразу два штрафа, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Нередко случается, что на радость сотрудникам ГИБДД водители ловятся сразу на нескольких нарушениях, предусматривающих реальные наказания. Комбинации могут разные: превышение скорости и незаконная тонировка, использование шипованной резины без специальной наклейки и шесть человек в пятиместной машине, выключенные световые приборы ночью и проезд под «кирпич». Вариантов — масса.
И большинство рулевых, не заглядывавших в ПДД и КоАП со времен автошколы, задается вопросом: а имеет ли право жадный до «палочек» и наживы гаишник выписать сразу несколько протоколов, или же от второго наказания можно вполне законно «отказаться»? А коль так, то какой именно штраф подлежит оплате: тот, который предусматривается за нарушение, случившееся на глазах инспектора, или тот, что «дороже»?
Те же водители, что не понаслышке знакомы с дорожными законами, твердо знают: при совершении лицом двух или более административных правонарушений наказание назначается за каждое из них — об этом говорится в статье 4.4 КоАП РФ. Правда, и тут есть свои нюансы. В некоторых случаях избежать двойного удара по кошельку вполне реально.
Так, одновременно выписать штраф за несколько правонарушений сотрудник ГИБДД может лишь в том случае, когда эти самые правонарушения относятся к разным статьям или разным частям одной статьи КоАП РФ и не являются следствием одного действия. Проще говоря, если шофер превысит на 30 км/ч скорость и пренебрежет ремнем безопасности, то ему выдадут два постановления на 500 и на 1000 рублей соответственно.
При иных раскладах, когда правонарушения допущены одновременно — скажем, водитель проскочил на красный сигнал светофора (1000 рублей на первый раз), а вместе с тем пересек стоп-линию (800 рублей) и не пропустил пешеходов (1500 — 2500 рублей) — штраф назначается один. Причем в подобных ситуациях правоохранители выбирают самую строгую меру наказания — то есть в нашем случае рулевой заплатит от 1500 до 2500 целковых.
Добавим, что «двойные» наказания, естественно, не распространяются на истории, когда водитель получает несколько штрафов за одно и то же нарушение. Если вы однажды по неосторожности или, быть может, намеренно превысили скорость, за что «схлопотали» два «письма счастья» с двух разных камер (а случается и такое), второе необходимо обжаловать по стандартной схеме.
Кстати сказать, прочитать о том, как правильно выражать свое несогласие со штрафом, «прилетевшим» по почте, можно, пройдя по этой ссылке.