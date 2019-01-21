Как поставить авто на учет в ГИБДД за 30 минут

Фото avtovzglyad.ru
Наслушавшись досужих рассказов про ночевки у регистрационных подразделений ГИБДД, многокилометровые очереди и бесконечную череду бюрократической волокиты, мы решили сами проверить работу МОГТОРЭР. И результаты превзошли все наши ожидания. Подробнее об этой эпопее — в материале портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Сладкое, томящее ощущение покупки новой машины может быть омрачено процедурой ее постановки на учет. Прежде чем законопослушный гражданин прикрутит новенькие номера и станет полноценным участником дорожного движения, ему предстоит пройти семь кругов ада, именуемого регистрации транспортного средства. Так, по крайней мере, было еще совсем недавно. Но, похоже, даже в ГИБДД что-то начинает меняться. Правда, если вы сами сумеете правильно подготовиться к визиту в эту структуру.

Чтобы максимально ускорить процедуру и получить законное право ругать сотрудников полиции за нерасторопность, нужно хорошо подготовиться самому. Собрать все документы, выбрать грамотное время и получить талон на сайте Госуслуг. Тогда и только тогда процедура пойдет по нужному сценарию и не займет много времени. А теперь — подробности.

Подготовка

Первым делом, собираем «тревожный чемоданчик»: свой паспорт, ПТС, СТС, два договора купли-продажи авто в свободной форме, ксерокопии двух страниц паспорта прошлого собственника (с фотографией и с пропиской), полис ОСАГО и его копию. На портале Госуслуг проходим процедуру подачи заявления и получаем его «распечатываемую» часть, квитанцию на оплату пошлины и право выбрать время прохождения процедуры регистрации транспортного средства. Квитанцию оплачиваем, чек — печатаем.

Фото avtovzglyad.ru

Лайфхак. Время выбираем осознанно: понедельник, 8.08. Дело в том, что выбранное нами подразделение МОГТОРЭР по понедельникам принимает лишь счастливчиков, прошедших регистрацию на портале. Народу не то, что немного — никого! Парковки пусты, очередей нет, тернии превращаются в звезды. Наш талончик — второй в очереди, так что будет минутка зайти, оглядеться и уточнить местоположение нужного окна. Можно отправляться в путь.

Прелюдия

Ехать нужно вдвоем на одном автомобиле — на том, который собираемся ставить на учет. Можно, конечно, и в одиночку, но тогда будут потеряны драгоценные минуты, которые не позволят нам уложиться в оговоренный срок — 1800 секунд. Или полчаса.

Выезжаем заранее, ведь нам еще предстоит поменять номера. Цифры и буквы оставляем, а вот сама железка уже «испещрена шрамами» и может быть забракована бдительным сотрудником, проводящим осмотр. Чтобы не рисковать и не терять драгоценные минуты, там же, рядом с отделением, делаем дубликаты. Цена удовольствия — 1500 рублей за одну жестянку или 2000 рублей за пару.

Не торопитесь!

Будьте внимательны, вам нужны только регистрационные знаки государственного образца: сами металлические пластины будут помечены голограммами с двух сторон. Все остальное — подделка, которая может стать даже причиной возбуждения уголовного дела. Торопливость нужна только при ловли блох, так что будьте бдительнее, товарищи!

Фото avtovzglyad.ru

Машину оставляем на абсолютно пустой парковке, что находится в непосредственной близости от площадки прохождения осмотра. Это сэкономит нам еще несколько минут бесполезной ходьбы и перегона авто. Без одной минуты восемь двери откроются и впустят немалую уже толпу страждущих. Напрягаться по поводу их количества не стоит: все пришли по своим делам, среди которых «постановка на учет» — даже не самое популярное. Впрочем, нам абсолютно все равно. Есть талон на определенное время.

Начало

Которое, кстати, еще не наступило. А вот фамилия-то уже прозвучала! На часах только 8.05, но документы уже отправляются в окошко. Засекаем время, эксперимент начался. На проверки и уточняющие вопросы уходит 4 минуты 30 секунд. Можно бежать к автомобилю и загонять его на осмотр. Схитрим, позвонив напарнику, чтобы он заранее встал в очередь и подъехал под козырек ровно в тот момент, когда «бегун» с документами доберется до второй контрольной точки. Увы, наша хитрость не удалась.

Удачное время

На стоянке осмотра никого, кроме нас, не оказалось. Ни одного человека. Добавляем в наш блокнот 2 минуты бега и 7 минут осмотра. Проходит еще три минуты, прежде чем вежливый и не по времени бодрый сотрудник отдает нам анкету, в которой стоит отметка о пройденной процедуре. Даже отдышаться не успели, а уже надо бежать обратно.

Еще две минуты в общую копилку, и договор купли-продажи авто без очереди идет на проверку специалиста. Тратим на получение одобрения и включение в базу ГИБДД драгоценные 60 секунд, и отправляемся подавать документы в последнее окошко. Еще 20 секунд. Пока мы потратили 19 минут и 50 секунд.

Фото avtovzglyad.ru

Что такое @mvd.ru

Отдаем офицеру свой паспорт, ПТС, СТС, страховку и ее копию (забыли копию — не страшно, отксерят на месте), анкету с печатью осмотра и два договора купли-продажи, ксерокопию паспорта прошлого собственника. Что, тоже забыли? Можно отправить фотографию на почту полицейского, проверяющего ваши документы! Все серьезно: почтовый сервер @mvd.ru работает мгновенно. Через 5 минут документы отправляются на финальный рывок — печать нового СТС и получение отметки в ПТС.

Счет на секунды и рубли

Решающий момент всего действа: до завершения условленного получаса остается чуть более пяти минут. Не успеем! Но увы, в этот раз у нас нет ни малейшего права укорять сотрудников МОГТОРЭР: ровно через 4 минуты звучит фамилия, а следом ПТС с отметкой и новенький СТС появляются из окошка. На всю процедуру постановки подержанного автомобиля на учет с момента подачи документов в первую инстанцию ушло 28 минут и 50 секунд. Миссия выполнима! С учетом скидки в 30%, предоставляемой порталом Госуслуги, финансовые затраты составили около 2000 рублей. Еще «двушка» — за новые номера. Два кофе, пять литров бензина и канистра «незамерзайки» не в счет.

Будь в тренде

И получается, что если вы дружны с компьютером и современными коммуникационными технологиями, рассказы про «связи» и «платные услуги» при постановке автомобиля на учет давно пора забыть. Эту операцию можно провести и без всякого «блата» всего за полчаса. Грамотная подготовка, скорость реакции — и никакого мошенничества. По такому поводу сегодня можно даже отгул на работе не брать — успеете к «первому звонку».

Другое дело, что гражданам, по тем или иным причинам далеким от инноваций, или предпочитающим как можно реже связываться с Большим братом, многочасовых страданий при постановке авто на учет по-прежнему не избежать. Тут ГИБДД ничего менять не собирается…

очереди в ГАИ, регистрация, ГИБДД
21 января 2019
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