Как поставить авто на учет в ГИБДД за 30 минут

Сладкое, томящее ощущение покупки новой машины может быть омрачено процедурой ее постановки на учет. Прежде чем законопослушный гражданин прикрутит новенькие номера и станет полноценным участником дорожного движения, ему предстоит пройти семь кругов ада, именуемого регистрации транспортного средства. Так, по крайней мере, было еще совсем недавно. Но, похоже, даже в ГИБДД что-то начинает меняться. Правда, если вы сами сумеете правильно подготовиться к визиту в эту структуру.

Чтобы максимально ускорить процедуру и получить законное право ругать сотрудников полиции за нерасторопность, нужно хорошо подготовиться самому. Собрать все документы, выбрать грамотное время и получить талон на сайте Госуслуг. Тогда и только тогда процедура пойдет по нужному сценарию и не займет много времени. А теперь — подробности.

Подготовка

Первым делом, собираем «тревожный чемоданчик»: свой паспорт, ПТС, СТС, два договора купли-продажи авто в свободной форме, ксерокопии двух страниц паспорта прошлого собственника (с фотографией и с пропиской), полис ОСАГО и его копию. На портале Госуслуг проходим процедуру подачи заявления и получаем его «распечатываемую» часть, квитанцию на оплату пошлины и право выбрать время прохождения процедуры регистрации транспортного средства. Квитанцию оплачиваем, чек — печатаем.