Поставить машину на учет в ГИБДД в Москве становится все сложнее

Казалось, темные времена, когда автовладельцы с ночи начинали толпиться в очередях у дверей регистрационных подразделений ГИБДД, остались в далеком прошлом. Ан, нет! Пережиток былого вернулся в столицу, причем с новым коррупционным размахом.
Появление портала Госуслуг, безусловно, здорово облегчило жизнь рядовому обывателю. Через этот сервис можно записаться не только на прием ко врачу, подать заявление в ЗАГС, пристроить ребенка в школу или детский сад, но и изъявить свое желание посетить офис ГИБДД с целью совершения регистрационных действий с автомобилем. Впрочем, далеко не все граждане, особенно из числа старшего поколения, общаются с компьютером, а уж подать заявление через какой-то там портал для них сродни полету в другую галактику.
Благо, для далеких от новых технологий людей, как и для тех, кто принципиально не заводит аккаунт на Госуслугах из-за боязни оказаться под колпаком у «большого брата», оставлена возможность обратиться в ГАИ по старинке. И пока автомобильный рынок в нашей стране несколько последних лет находился в упадке, диких очередей в офисы служивых не наблюдалось, а потому у всех возникло стойкое ощущение, что проблему решили раз и на всегда. Да не тут-то было!
Стоило авторынку в 2018 году подать первые признаки выхода из глубокой комы, как апокалипсис в МРЭО тут же предстал во всей красе. К 4—5 утра люди занимают очередь у дверей в регистрационные отделы автоинспекции, чтобы в 8.00 зайти внутрь и попытаться взять талон в терминале электронной очереди. Но даже визит за 4—5 часов до официального открытия не гарантирует, что вы сможете взять талончик. Сейчас у каждого регистрационного подразделения столичной ГАИ живут (и это в прямом, а не переносном смысле) профессиональные «занимальщики» очередей.
Схема работы такова: в 2—3 часа ночи у гаишных дверей занимает очередь «жучок», а когда ближе к утру подтягиваются реальные автомобилисты, он им говорит, дескать, граждане, я последний, но тут передо мной несколько человек уже стоят, они просто отъехали кто в кафе, кто в туалет, кому-то понадобилось отвезти детей в школу и заодно выгулять собаку. Часам к 7 утра народу на регистрацию набивается столько, что стоящим в хвосте очереди не надо обладать даром ясновидения, дабы понять, что талончиков на всех не хватит (на живую очередь их выделяется что-то около 60). Далее на сцену выходят сообщники главного «занимальщика» очереди, которые шепотом окучивают соискателей номеров.
Легенда как правило одна и не отличается какой-то изощренностью. Мол, брат по дороге сюда попал в аварию и жалко, что очередь пропадет. Место под солнцем, разумеется, отдается не за красивые глаза, а за символические 2000 рублей. Безуспешно попробовав в течении четырех дней к ряду взять талончик в ГИБДД на Перерве, 21, даже приезжая к 4 утра, «два рубля» уже перестают казаться какой-то заоблачной суммой за покупку, в общем-то, воздуха. К слову сказать, «братьев, попавших в ДТП», у торгаша очередью насчитывается не меньше 7 штук (во всяком случае по мимо меня он продал «лучшие места в зрительном зале» еще шестерым страждущим). Ну, а чтобы избежать скандала, его подельник во всех покупателях опознал тех, за кем ему посчастливилось занять очередь. Но существует и куда более цивилизованный сервис по продаже очередей в регистрационные подразделения Госавтоинспекции.
Достаточно вбить в интернете запрос «купить очередь в ГАИ», как поисковик выдаст вам десяток-другой сайтов, предлагающих за «скромные» 3500 рублей (минимальная ставка) получить за вас талончик. Связываемся с одной из таких контор. По электронной почте или популярному мессенджеру нужно сбросить им документы на автомобиль и данные паспорта собственника. В ответ тебе присылают номер банковской карты, на которую следуют перевести оговоренную сумму, и утром следующего дня ты уже можешь ехать ставить «тачку» на учет. Но возможна ли откровенная торговля очередью без поддержки служивых?
Не беремся что-либо утверждать, но почему тогда инспектора делают вид, будто не замечают товарищей, которые оккупируют терминал не с оригиналами документов, а с распечатками фото и не отходя от него получают по 8—10 талонов? Более того, подозреваем, что несколько таких терминалов установлены не в общем зале, а в уютной комнатке, где вдали от посторонних глаз во всю мощь работает коррупционная машина. Иначе как объяснить, что войдя в здание МРЭО восьмым, и оказавшись у терминала буквально через несколько минут, талон удалось взять лишь на глубокий вечер?
…Если нашу страну в ближайшие месяцы не раздавит очередная волна экономического кризиса и темпы роста автомобильного рынка сохранятся, то к весне цена места в живой очереди в регистрационные подразделения ГИБДД легко будет доходить до 10 000—12 000 «деревянных».