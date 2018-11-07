Поставить машину на учет в ГИБДД в Москве становится все сложнее

Появление портала Госуслуг, безусловно, здорово облегчило жизнь рядовому обывателю. Через этот сервис можно записаться не только на прием ко врачу, подать заявление в ЗАГС, пристроить ребенка в школу или детский сад, но и изъявить свое желание посетить офис ГИБДД с целью совершения регистрационных действий с автомобилем. Впрочем, далеко не все граждане, особенно из числа старшего поколения, общаются с компьютером, а уж подать заявление через какой-то там портал для них сродни полету в другую галактику.

Благо, для далеких от новых технологий людей, как и для тех, кто принципиально не заводит аккаунт на Госуслугах из-за боязни оказаться под колпаком у «большого брата», оставлена возможность обратиться в ГАИ по старинке. И пока автомобильный рынок в нашей стране несколько последних лет находился в упадке, диких очередей в офисы служивых не наблюдалось, а потому у всех возникло стойкое ощущение, что проблему решили раз и на всегда. Да не тут-то было!