10 страшных ошибок, которые делают все водители в первые минуты после ДТП

Рассматривать мелкие столкновения, с вашего позволения, не будем. Европротокол заполнить — дело не хитрое. Да и вечно спешащие горожане, как правило, не успевают разогнаться до опасных скоростей. Спасибо пробкам и светофорам. А вот загородные магистрали дают повод притопить педаль, что регулярно приводит к серьезным инцидентам.

Умерьте пыл

Итак, столкновение произошло. Хлопок, удар, негодование. Первое, с чего нужно начать, это умерить пыл и эмоции. Успокоиться. И немедленно проверить состояние всех участников столкновения. Железо потерпит, а вот человек — не всегда. Начинайте с себя и своих пассажиров, а потом навестите второй автомобиль.

Без огня

Убедившись, что все живы и серьезно не пострадали, оглядите машины. Они должны быть заглушены: в момент серьезного столкновения, может быть повреждена топливная рампа, которая под давлением в три атмосферы выбрасывает бензин из бака. Одна искра — и быть беде.