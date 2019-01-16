10 страшных ошибок, которые делают все водители в первые минуты после ДТП

Каждый год в России происходит около 200 000 «учетных», то есть с серьезными последствиями, дорожно-транспортных происшествий. В городах больше небольших столкновений, а вот на трассах чаще происходят серьезные аварии. Каким бы аккуратным и внимательным ни был водитель, его шанс попасть в ДТП достаточно велик: правило «не вы, так в вас» в действии. Как вести себя в первые минуты после, чтобы не усугубить ситуацию?
Рассматривать мелкие столкновения, с вашего позволения, не будем. Европротокол заполнить — дело не хитрое. Да и вечно спешащие горожане, как правило, не успевают разогнаться до опасных скоростей. Спасибо пробкам и светофорам. А вот загородные магистрали дают повод притопить педаль, что регулярно приводит к серьезным инцидентам.
Умерьте пыл
Итак, столкновение произошло. Хлопок, удар, негодование. Первое, с чего нужно начать, это умерить пыл и эмоции. Успокоиться. И немедленно проверить состояние всех участников столкновения. Железо потерпит, а вот человек — не всегда. Начинайте с себя и своих пассажиров, а потом навестите второй автомобиль.
Без огня
Убедившись, что все живы и серьезно не пострадали, оглядите машины. Они должны быть заглушены: в момент серьезного столкновения, может быть повреждена топливная рампа, которая под давлением в три атмосферы выбрасывает бензин из бака. Одна искра — и быть беде.
Все в сад
Находиться в поврежденной машине нельзя: выходите сами и выводите всех пассажиров, как бы холодно и слякотно не было на улице. Практика показывает, что первым столкновением дело заканчивается не всегда. Могут «прилететь» еще. Так что достаем одеяла и пледы и двигаемся на обочину. На безопасное расстояние.
Не забудь про жилет
Выходить из машины можно только в светоотражающем жилете! Выставьте знак аварийной остановки не ближе 15 метров от места аварии. Если есть поворот — то перед ним. Лучше воспользоваться двумя знаками и также предупредить водителей встречного потока. Трасса — не лучшее место для экспериментов.
Привет Большому брату
Не стесняйтесь пользоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС: она абсолютно бесплатна для всех, мгновенно пеленгует ваше местоположение и сразу же отправляет сигнал бедствия в пункт обработки данных. Помощь прибудет намного быстрее, чем вы думаете. Блок полностью автономен и не зависит от электрической системы авто. Он сработает, и службы спасения выдвинуться вам на помощь.
Не верь, не бойся, не проси
Забудьте про «договориться на месте», «да у меня тут друзья — они все починят», «давай не будем вызывать», — такие истории слишком редко бывают взаимовыгодными. Без лишних раздумий вызывайте полицию. Попытка решить возникшую проблему без участия органов чаще всего приводит к более сложной ситуации. На месте можно договориться про царапину на бампере. Все остальное — только через страховую компанию. Зачем вы каждый год покупаете полис ОСАГО?
Нужно сделать как можно более подробные фотографии места происшествия. Чем больше — тем лучше. Удалить невостребованные кадры всегда успеем, но каждая мелочь может сыграть важную роль. Изношенные покрышки у виновника ДТП, пешеход, перебежавший дорогу в неположенном месте, неверно обозначенный ремонт улицы или просто «косяк» дорожных служб. Все элементы должны быть задокументированы. Сделали фотографии? Снимайте видео! Если есть видеорегистратор — сохраните момент аварии.
В момент проведения корреспондентской съемки будьте предельно аккуратны, двигайтесь с оглядкой и не стойте между машинами. Движение параллельно обочине позволит запечатлеть ДТП без возможного ущерба для здоровья от влетевшего в ваш дуэт третьего «желающего».
Без разговоров
Следующий пункт — психологический. Общение со вторым участником должно быть вежливым и корректным, но играть в дружбу не стоит. Как правило, в состоянии аффекта можно наговорить лишнего, чем оппонент не преминет воспользоваться, как только сядет в патрульную машину. Увы, все люди врут. А уж выгораживая себя, способны порождать лживые истории не краснея. Даже «рубаха-парень», свой «в доску», в момент общения с сотрудником, может превратиться в самое страшное порождение рода человеческого. Поэтому разговоры лучше сократить до минимум, сохранив запал до приезда полиции. Им в любом случае предстоит вас выслушать.
Стой до последнего
Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну убрать машины с проезжей части. Доводы про «мешают проезду» от населения растущей за аварией пробки — не аргумент. Только полицейские могут принять такое решение. Иначе может произойти «сбежал с места ДТП». А это уже лишение «прав».
Ищите камеру
Как только машины в синей ливрее прибудут, следуйте инструкциям полицейских. Только не забудьте уточнить: а нет ли вокруг камер? «Большого брата» в быту намного больше, чем мы думаем, и момент аварии может быть запечатлен во всех подробностях с нужного ракурса. Съемка хранится на серверах в течение 15 дней, но вы обязаны ее запросить. Получить же «пленку» могут только полицейские.
Любовь к чтению
Не поленитесь прочитать протокол и проверить схему ДТП, прежде чем расписываться «здесь, здесь и здесь». Слово «согласен» потом оттуда «не вырубить и топором». Если вас что-то не устраивает, где-то непонятно написано, смело пишите «не согласен». В группе разбора будет шанс доказать свою правоту.
…Дорожно-транспортное происшествие — ситуация, увы, слишком распространенная. Даже аккуратность и внимательность порой не сможет огородить от ее возникновения. Поэтому нужно скрупулезно изучить свои права и обязанности, а также, как бы сложно это не казалось, быть вежливым и спокойным в момент происшествия. Только так можно малыми силами нивелировать последствия ДТП.