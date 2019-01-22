Имеет ли право гаишник требовать в залог документы водителя

Многие водители наверняка припомнят ситуацию, как однажды вдруг обнаруживали, что забыли дома «права» или документы на машину. Конечно, это предпочтительнее, чем, если бы их отсутствие засвидетельствовал грозный сотрудник ГИБДД. В этом случае у многих наверняка появится горячее желание доказать, что все необходимые документы в порядке, но остались в другом пиджаке. И чем ближе место жительства, тем больше искушения метнуться за ними. Главное — уговорить гаишника…
Начнем с того, что страж порядка может без вашей помощи легко убедиться, имеете ли вы право управлять автомобилем или нет. Для этого он просто пробьет вас по базе данных ГИБДД. Если с вашими документами все в порядке, он либо выпишет вам штраф в размере 500 рублей, либо ограничится устным предупреждением, согласно статьи 12.3 КоАП РФ.
Но самый оптимальный вариант в такой ситуации — звонок другу или родственнику, который найдет время доставить вам отсутствующие бумаги. Конечно, будет потрачено время, зато, скорее всего, вы сэкономите деньги. Хотя это, как всегда, зависит от настроения полицейского.
Но даже если помощи ждать неоткуда, и вам жалко кровной «пятихатки», вы, конечно, можете предложить инспектору свой вариант: он вас отпустит за рулем домой, чтобы вы съездили за необходимыми бумагами, а потом вернулись и честно предъявили их сотруднику полиции.
Но только он должен поверить вашему честному слову и не вздумайте предлагать ему в залог свой паспорт. Имейте в виду, что и сам полицейский не имеет права требовать его для залога, потому что этот документ по закону не является залоговым средством и его нельзя использовать в этом качестве.
Согласно Приказу МВД №80, изъятие у граждан паспортов, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятие должностными лицами паспортов в залог запрещаются. Если же инспектор ГИБДД все-таки нарушит этот приказ, то его могут оштрафовать по статье 19.17 КоАП в размере… 100 рублей. Конечно, такая смешная сумма не останавливает должностных лиц обходить закон.
Тем более, что нарушителям приходится чаще всего оставлять в залог свое удостоверение личности или другой документ, когда коррумпированные стражи порядка требуют привести не забытые «права», а кругленькую сумму из ближайшего банкомата в виде откупа и взятки. Как известно, в этом случае вдобавок к ста рублям упомянутого штрафа для полицейских уготовано еще гораздо более серьезные санкции в виде уголовной ответственности. Впрочем, за дачу взятки аналогичная участь ждет и самого водителя.