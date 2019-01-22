Имеет ли право гаишник требовать в залог документы водителя

Начнем с того, что страж порядка может без вашей помощи легко убедиться, имеете ли вы право управлять автомобилем или нет. Для этого он просто пробьет вас по базе данных ГИБДД. Если с вашими документами все в порядке, он либо выпишет вам штраф в размере 500 рублей, либо ограничится устным предупреждением, согласно статьи 12.3 КоАП РФ.

Но самый оптимальный вариант в такой ситуации — звонок другу или родственнику, который найдет время доставить вам отсутствующие бумаги. Конечно, будет потрачено время, зато, скорее всего, вы сэкономите деньги. Хотя это, как всегда, зависит от настроения полицейского.

Но даже если помощи ждать неоткуда, и вам жалко кровной «пятихатки», вы, конечно, можете предложить инспектору свой вариант: он вас отпустит за рулем домой, чтобы вы съездили за необходимыми бумагами, а потом вернулись и честно предъявили их сотруднику полиции.