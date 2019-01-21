Сколько времени водитель обязан ждать полицейских на месте аварии

Тот факт, что наша бескрайняя Родина по площади самая большая держава в мире не означает, что сотрудники ГИБДД могут позволить себе добираться до места ДТП неоправданно долго. Ведь водитель, в свою очередь, по закону не имеет права уезжать оттуда до их прибытия. Иначе его ждет лишение «прав» на срок от одного года до полутора лет или административный арест на пятнадцать суток.

Напомним, что самостоятельно оформлять ДТП участники аварии могут только в случае, если у них нет разногласий, и в дорожном инциденте отсутствуют потерпевшие. В других ситуациях, если полицейские приедут хоть через сутки, виновники и потерпевшие вынуждены будут ждать их все это время под страхом серьезных санкций.