Сколько времени водитель обязан ждать полицейских на месте аварии

Наверняка многим столичным водителям приходилось несколько часов подряд томиться в ожидании вызванных сотрудников полиции на месте ДТП. В такой ситуации появляются подозрения, что стражи порядка добираются не из соседнего квартала, и даже не из другого района Москвы, а из-за Урала. В столице уже не редкость, когда полиция приезжает через 6—10 часов после вызова…
Тот факт, что наша бескрайняя Родина по площади самая большая держава в мире не означает, что сотрудники ГИБДД могут позволить себе добираться до места ДТП неоправданно долго. Ведь водитель, в свою очередь, по закону не имеет права уезжать оттуда до их прибытия. Иначе его ждет лишение «прав» на срок от одного года до полутора лет или административный арест на пятнадцать суток.
Напомним, что самостоятельно оформлять ДТП участники аварии могут только в случае, если у них нет разногласий, и в дорожном инциденте отсутствуют потерпевшие. В других ситуациях, если полицейские приедут хоть через сутки, виновники и потерпевшие вынуждены будут ждать их все это время под страхом серьезных санкций.
Ведь, увы, ни в ПДД, ни в Административном кодексе максимальный срок ожидания не указан. А ведь жизненные ситуации случаются самые разные, и участники аварии могут куда-то торопиться по самым веским и экстренным причинам — например, кто-то серьезно болеет, у кого-то в машине малолетние дети и т. д. В связи с этим здравый смысл подсказывает, что время прибытия на место ДТП регламентируется законом для стражей порядка, и на это имеется соответствующий пункт в документе МВД для внутреннего пользования.
Но, увы, на сегодняшний день никаких нормативов по срокам прибытия сотрудников ГИБДД на место аварии без пострадавших не существует. Пункт 34 Приказа МВД РФ № 185 лишь гласит, что сроки исполнения сотрудниками административных процедур должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки. Как обычно, сформулировано туманно и расплывчато.
В первую очередь дорожная полиция реагирует на ДТП с пострадавшими и погибшими, а на незначительные аварии выезд сотрудников идет в порядке очередности. В каждой конкретной ситуации сроки их приезда зависят от количества свободных экипажей. Руководство столичного ГИБДД признается, что сотрудников ДПС для этого катастрофически не хватает.
Усугубляет проблему и тот факт, что большинство водителей не решаются самостоятельно оформлять аварию, даже имея такую возможность, поскольку не подкованы юридически и не знают, как это делать.
С конца прошлого года в московском регионе работает служба помощи при ДТП, созданная по инициативе ГИБДД. Даже если водители не имеют единого мнения, кто виновен в случившимся, можно сообщить об аварии по телефону 112. Затем в течение часа необходимо детально зафиксировать на фото или видео место происшествия с метками геолокации и приехать на пост ДПС, где вопрос о вине того или иного участника решится совместно с инспектором.