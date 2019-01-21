ГИБДД перестанет выдавать госномера и регистрировать авто в других регионах

Стало известно, что одновременно с новой редакцией закона «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года заработает постановление правительства РФ, изменяющее порядок выдачи госномеров на авто.
Сейчас, если человек прописан во Владивостоке, а покупает машину, скажем, в Краснодаре, регистрационные знаки на свое авто он повесит с кодом этого южного региона — 23, 93 или 123.
А не 25 или 125, положенные для авто из Приморского края. В свое время такой порядок был введен, чтобы не давать лишних поводов нечистоплотным сотрудникам ГИБДД «прессовать» на дороге водителей из других регионов.
С августа же текущего года ГИБДД прекратит выдавать металлические госномера, как таковые. Полиция будет лишь присваивать машине с таким-то VIN такой-то госномер и хранить эту информацию в своей электронной базе данных, не более того.
Параллельно, абсолютно все автовладельцы начнут заказывать изготавление железных «номеров» у специализированных частных компаний — за свой счет. И раз ГИБДД перестанет сама закупать металлические госномера и непосредственно выдавать их водителям на руки, то пропадает смысл в присвоении «местного» номера машине прописанного в другом регионе владельца.
Такая мера, видимо, изрядно упростит жизнь регистрационным подразделениям ведомства. Но с другой стороны, она, скорее всего, приведет к возрождению практики избирательных «докапываний» со стороны ДПС к водителям из «чужих» краев и областей. Но такие проблемы, похоже, «шерифа больше не колышут».