В каких случаях можно игнорировать знак «обгон запрещен»

Многие водители не всегда правильно понимают этот пункт и с чистой совестью позволяют себе обгонять любой ползущий транспорт в зоне действия указанного знака. В то время как «Основное положение по допуску ТС к эксплуатации» определяет «тихоходом» исключительно механические транспортные средства, конструктивная скорость которых не превышает 30 км в час. Мало того, в зоне действия этого знака можно обгонять еще и гужевые повозки, велосипеды, мопеды и двухколесные мотоциклы без бокового прицепа.

Но совсем расслабляться не стоит — следует помнить, что требования знаков всегда имеют приоритет над разметкой. А если таковых нет, то и расклады на дороге будут совсем другие, потому что пункт 9.11 ПДД запрещает выезд на встречную полосу с пересечением сплошной разделительной линии. Нарушение этого пункта грозит лишением «прав» или все тем же штрафом в размере 5000 «деревянных». Так что при таких условиях придется плестись даже за мирно гуляющей кобылой.

Напомним, что, согласно пункту 11 ПДД, выезжать на встречку нельзя на перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах (и ближе чем за 100 метров перед ними), мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, на опасных поворотах и других участках с ограниченной видимостью.