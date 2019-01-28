Имеет ли право гаишник фотографировать документы водителя

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Многие водители периодически встречаются со случаями, когда инспекторы ГИБДД фотографируют на личный смартфон их водительское удостоверение или другие документы. Естественно, это вызывает у граждан некоторое беспокойство. Портал «АвтоВзгляд» разобрался насколько правомерны подобные действия стражей порядка.
Иван Флягин

Конечно, большинство водителей при встрече с полицейскими не упускают возможности снять происходящее на смартфон или видеорегистратор. Но обычно видеозапись процессуальных действий со стороны рядовых граждан делается в спорных ситуациях с целью зафиксировать объективные доказательства своей невиновности. В свою очередь полицейский осуществляет фотосъемку чьих-то личных документов, как правило, для сбора доказательств вины нарушителя.

Увы, согласно статьи пункту 33 статьи 13 Федерального Закона № 3-ФЗ «О полиции», для этого он имеет полное право использовать «фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства». С другой стороны, сотрудник МВД и без того располагает доступом к различным базам персональной информации, и при необходимости любой гаишник сможет пробить «права» или другой документ, не спрашивая у вас разрешения. В данном случае, скорее всего, полицейские снимают документы с одной целью — чтобы сократить время для документирования нарушения.

А вот если вы ПДД не нарушали и перед законом кристально чисты, то в такой ситуации интерес гаишников к вашим персональным данным носит явно нездоровый характер. Для начала поинтересуйтесь, с какой целью производится съемка, и на основании какой статьи закона. Напомните также, что у сотрудника есть возможность пробить ваши данные по своим служебным каналам.

В конце концов, у вас есть право сослаться на статью 6 Федерального Закона № 152 «О персональных данных», которая прямо запрещает обработку (запись) персональных данных без согласия гражданина. На этом основании вы можете написать заявление в прокуратуру о неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, если вы, конечно, готовы к такому серьезному бою. Хотя в суде будет сложно оспорить право полицейского на подобную съемку.

Еще одним вариантом решить проблему — звонок в дежурную часть. По вашему законному требованию полицейский должен сообщить местонахождение и телефон дежурного отделения подразделения ДПС, либо контакты дежурной части территориального органа МВД на районном уровне, в котором конкретный сотрудник проходит службу. Тут же подробно сообщите о действиях инспектора его вышестоящим коллегам и поинтересуйтесь их правомерностью. Но даже если вам пообещают в самом скором времени предоставить доказательства, что ваши персональные данные удалены с частного смартфона, все равно у сотрудников будет масса возможностей скопировать их на другой информационный носитель.

автоправо, группа разбора, видеофиксация, водительское удостоверение, КоАП, произвол ГАИ
29 января 2019
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