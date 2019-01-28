Имеет ли право гаишник фотографировать документы водителя

А вот если вы ПДД не нарушали и перед законом кристально чисты, то в такой ситуации интерес гаишников к вашим персональным данным носит явно нездоровый характер. Для начала поинтересуйтесь, с какой целью производится съемка, и на основании какой статьи закона. Напомните также, что у сотрудника есть возможность пробить ваши данные по своим служебным каналам.

В конце концов, у вас есть право сослаться на статью 6 Федерального Закона № 152 «О персональных данных», которая прямо запрещает обработку (запись) персональных данных без согласия гражданина. На этом основании вы можете написать заявление в прокуратуру о неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, если вы, конечно, готовы к такому серьезному бою. Хотя в суде будет сложно оспорить право полицейского на подобную съемку.

Еще одним вариантом решить проблему — звонок в дежурную часть. По вашему законному требованию полицейский должен сообщить местонахождение и телефон дежурного отделения подразделения ДПС, либо контакты дежурной части территориального органа МВД на районном уровне, в котором конкретный сотрудник проходит службу. Тут же подробно сообщите о действиях инспектора его вышестоящим коллегам и поинтересуйтесь их правомерностью. Но даже если вам пообещают в самом скором времени предоставить доказательства, что ваши персональные данные удалены с частного смартфона, все равно у сотрудников будет масса возможностей скопировать их на другой информационный носитель.