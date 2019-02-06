Три вопиющих нарушения ПДД, которые не задумываясь совершают почти все водители

Правила правилами, а на практике подавляющее большинство сидящих за рулем регулярно «плюет с высокой колокольни» на ПДД и КоАП. Просто потому, что так повелось, абсолютно всем участникам движения так удобнее, и никому от подобных нарушений хуже не становится.
Максим Строкер

Довольно часто встречаются (пусть даже и в интернете) персонажи, особенно рьяно ратующие за скрупулезное соблюдение абсолютно всех норм ПДД и утверждающие, что уж они-то именно так всегда и поступают. С подобным гражданином лучше избегать какого-либо общения, поскольку он — наглый лицемер.

Его «белые одежды» — не более чем пустой звук, поскольку в реальной жизни все без исключения водители постоянно совершают формальные нарушения правил дорожного движения.

Возьмем, к примеру, ограничения скорости. В России сейчас действует «нештрафуемое» превышение — 20 км/ч. То есть, когда на дороге установлен скоростной лимит «60 км/ч», по ней можно ехать со скоростью 79 км/ч и никаких штрафов за это не будет. Все так и едут. Однако это все равно является, с точки зрения ПДД, превышением скорости.

Поэтому, когда в таких условиях происходит ДТП, в протоколе сотрудник ГИБДД пишет, что имело место превышение скорости. И не исключено, что виновником аварии назовут того, кто превышал скорость — не смотря на то, что он делал это как все окружающие и абсолютно безнаказанно с точки зрения КоАП.

Не менее массовым, на самом деле, является и выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. Любого, кто утверждает, что никогда этого не делает можно смело называть вруном.

«Выезд на встречку» совершает почти каждый, кто поворачивает налево на перекрестках — хоть чуть-чуть, одним колесом, но пересекает сплошные осевые линии. Не даром же в таких местах практически везде даже самая современная разметка стирается с асфальта в кратчайшие сроки. А между тем, каждому водителю, который «срезал» там угол при повороте, грозит статья 12.15 КоАП — 5000 рублей штрафа или отъем «прав» на полгода.

Или возьмем, к примеру, проезд на запрещающий сигнал светофора (стать 12.12 КоАП). «Желтый», на самом деле, не только предупреждает о скором включении «красного». Он, если кто не помнит ПДД, считается сигналом, однозначно запрещающим движение. Однако на практике подавляющее большинство водителей воспринимают желтый сигнал светофора как предупреждающий и едут под него, нарушая правила.

автоправо, встречная полоса, превышение скорости, лишение прав, международные права, ПДД, ГИБДД
6 февраля 2019
809