Три вопиющих нарушения ПДД, которые не задумываясь совершают почти все водители

Довольно часто встречаются (пусть даже и в интернете) персонажи, особенно рьяно ратующие за скрупулезное соблюдение абсолютно всех норм ПДД и утверждающие, что уж они-то именно так всегда и поступают. С подобным гражданином лучше избегать какого-либо общения, поскольку он — наглый лицемер.

Его «белые одежды» — не более чем пустой звук, поскольку в реальной жизни все без исключения водители постоянно совершают формальные нарушения правил дорожного движения.

Возьмем, к примеру, ограничения скорости. В России сейчас действует «нештрафуемое» превышение — 20 км/ч. То есть, когда на дороге установлен скоростной лимит «60 км/ч», по ней можно ехать со скоростью 79 км/ч и никаких штрафов за это не будет. Все так и едут. Однако это все равно является, с точки зрения ПДД, превышением скорости.

Поэтому, когда в таких условиях происходит ДТП, в протоколе сотрудник ГИБДД пишет, что имело место превышение скорости. И не исключено, что виновником аварии назовут того, кто превышал скорость — не смотря на то, что он делал это как все окружающие и абсолютно безнаказанно с точки зрения КоАП.