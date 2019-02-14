Что грозит водителю за отсутствие запаски или домкрата

Согласно пункту 7.7 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», каждый водитель обязан иметь в автомобиле медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Кроме того, пункт 2.3.4 ПДД предусматривает наличие в машине светоотражающего жилета.

Если же хотя бы одного из четырех перечисленных компонентов у автовладельца в авто не окажется, с него возьмут штраф в размере 500 рублей (пункт 12.5.1 КоАП РФ).

На этом список обязательных предметов для водителя, не считая, конечно, документов, заканчивается. Так что за отсутствие запаски, домкрата или баллонного ключа ему со стороны правоохранительных органов ничего не грозит.