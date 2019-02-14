Что грозит водителю за отсутствие запаски или домкрата

Согласитесь, что большинству водителей приходится использовать домкрат и запасное колесо гораздо чаще чем, скажем, огнетушитель или аптечку. А, следовательно, без этих вещей отправляться в путь небезопасно, и уж точно они должны быть в списке предметов, которые должен возить с собой в машине каждый автовладелец. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что говорит об этом закон.
Согласно пункту 7.7 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», каждый водитель обязан иметь в автомобиле медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Кроме того, пункт 2.3.4 ПДД предусматривает наличие в машине светоотражающего жилета.
Если же хотя бы одного из четырех перечисленных компонентов у автовладельца в авто не окажется, с него возьмут штраф в размере 500 рублей (пункт 12.5.1 КоАП РФ).
На этом список обязательных предметов для водителя, не считая, конечно, документов, заканчивается. Так что за отсутствие запаски, домкрата или баллонного ключа ему со стороны правоохранительных органов ничего не грозит.
Впрочем, в тех же ПДД нигде не сказано, что водитель, если его остановил на дороге инспектор ГИБДД, должен предъявить ему аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и другие средства безопасности. С другой стороны, страж порядка несет свою службу с целью выявления правонарушений, и проверить наличие необходимых вещей в машине он имеет право с помощью досмотра.
А согласно пункту 27.9 КоАП РФ, для подобной процедуры у него должны быть веские основания, и она должна проводится в присутствии двух понятых. О результатах подобного «исследования» составляется протокол, копия которого должна быть вручена автовладельцу.
Однако в действительности большинство водителей, как правило, с полицейскими не спорят, и при первом же их требовании показывают указанные вещи. Прежде всего это делается ради элементарной экономии времени, которое требуется на оформление протокола о досмотре.