Нужно ли соблюдать требования поврежденных дорожных знаков

Допустим, водитель подыскивает место для парковки. На обочине «дежурит» знак 3.27 «Остановка запрещена» — правда, выглядит он как-то нестандартно. Красный крест прикрыт огромной разноцветной наклейкой, края — неразборчивыми символами. Да даже форма у таблички другая, мало напоминающая круг: словно кто-то хорошенько приложился к знаку монтажкой.

Вы бы рискнули оставить автомобиль в зоне действия этого арт-объекта? Или, побаиваясь солидного штрафа и — не дай Бог — эвакуации, предпочли бы продолжить поиски парковочного места?

Важно помнить, что дорожные знаки считаются действующими лишь в том случае, если они отвечают требованиям нескольких ГОСТ, в частности ГОСТ Р 50597−93. Открываем этот документ, смотрим пункт 4.1.2: там русским по белому написано, что «поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие». Следовательно, таблички, над которыми плодотворно поработали вандалы, автоматически выходят из игры.