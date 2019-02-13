Нужно ли соблюдать требования поврежденных дорожных знаков

Дорожные знаки, как и прочее легкодоступное имущество, нередко подвергаются атакам безжалостных вандалов. Ловко орудуя баллончиками с краской, они в считанные минуты превращают безликие таблички в произведения уличного искусства, а штрафы за игнорирование водителями тех или иных предписаний — в испорченные протоколы. Почему поврежденные знаки не могут считаться действующими, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Художество художеству рознь — далеко не все подвергшиеся нападению вандалов дорожные знаки становятся нечитаемыми. Согласитесь, нецензурная фразочка, аккуратно вписанная в белый прямоугольник на красном фоне, ни чуть не мешает водителю разглядеть «кирпич».
Однако зачастую встречаются и более масштабные «модернизации» табличек, после которых автомобилисту остается лишь догадываться, какой именно перед ним знак.
Допустим, водитель подыскивает место для парковки. На обочине «дежурит» знак 3.27 «Остановка запрещена» — правда, выглядит он как-то нестандартно. Красный крест прикрыт огромной разноцветной наклейкой, края — неразборчивыми символами. Да даже форма у таблички другая, мало напоминающая круг: словно кто-то хорошенько приложился к знаку монтажкой.
Вы бы рискнули оставить автомобиль в зоне действия этого арт-объекта? Или, побаиваясь солидного штрафа и — не дай Бог — эвакуации, предпочли бы продолжить поиски парковочного места?
Важно помнить, что дорожные знаки считаются действующими лишь в том случае, если они отвечают требованиям нескольких ГОСТ, в частности ГОСТ Р 50597−93. Открываем этот документ, смотрим пункт 4.1.2: там русским по белому написано, что «поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие». Следовательно, таблички, над которыми плодотворно поработали вандалы, автоматически выходят из игры.
Вернемся к нашей «парковочной» истории. При отсутствии других «сдерживающих факторов» — разметки, автобусных остановок, опасных поворотов, обочин, пешеходных переходов и так далее — можно смело оставлять свою машину в приглянувшемся месте.
Но не забудьте сфотографировать «пострадавший» знак — снимки пригодятся в суде, если вам таки придется оспаривать штраф, выписанный жадными правоохранителями.
Добавим, что на замену или восстановление поврежденного знака, согласно тому же ГОСТ, ответственным лицам отводится трое суток с момента подачи жалобы. Исключение — знаки приоритета 2.1 – 2.7, которые должны приводиться в порядок за 24 часа.
К слову сказать, сообщать о «потрепанных» табличках нужно не в ГИБДД, а дорожникам. В столице, к примеру, подобные обращения принимает ЦОДД.