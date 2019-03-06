Почему категорически нельзя ждать «основного зеленого» в полосе «под стрелку»

Если ты на светофоре стоишь под «стрелочкой», разрешающей поворот направо, в ожидании разрешающего сигнала для проезда прямо, будь уверен — в Европе за это тебя бы серьезно оштрафовали.
Максим Строкер

Когда на асфальте правой полосы нарисована белая «стрелка», предписывающая поворачивать вправо или над ней висит знак «движение направо», вопросов не возникает. Водитель, остановившийся в такой крайней правой полосе в ожидании зеленого света для движения прямо — нарушитель российских ПДД и должен быть оштрафован за пренебрежение требованиями знаков и разметки по и 12.16 КоАП на 500 рублей.

Но если разметка или знак разрешают двигаться по полосе прямо и направо, либо вообще никаких указаний подобного рода не наблюдается — стоять и ждать основного «зеленого», перекрывая проезд желающим повернуть вправо под горящую стрелку российскими ПДД вполне допускается. Как бы не возмущались, бибикали и ругались стоящие сзади автомобилисты.

Но на самом деле подобное поведение — перекрывать проезд желающим повернуть под стрелку, — вопиющее нарушение. В странах, подписавших венскую «Конвенцию о дорожных знаках и сигналах», за это безжалостно наказывают.

Россия, тоже подписала этот международный документ, в котором присутствует в статье 23 имеется пункт 10.

Он гласит: «когда сигнал трехцветной системы дополнен одним или несколькими зелеными огнями, имеющими стрелку или стрелки, включение этой дополнительной стрелки… это означает также, что, если транспортные средства находятся на полосе, которая предназначена исключительно для движения в направлении, указанном стрелкой… должны следовать в указанном направлении в тех случаях, когда остановка их транспортных средств препятствовала бы движению других транспортных средств, находящихся позади них на той же полосе».

В переводе с бюрократического, Конвенция требует: когда ты стоишь в крайней правой полосе, горит зеленая стрелка «направо» и сзади тебя появился желающий повернуть под нее, ты тоже обязан повернуть, даже если тебе туда не нужно. Российские ПДД, по идее, составлены так, чтобы соответствовать Венской конвенции. Однако в этом случае они откровенно ей противоречат.

Конституция РФ устанавливает преимущество международного права над нашими внутренними актами. По этой причине любой, кто ждет основного «зеленого» в полосе «под стрелочку» может считаться нарушителем!

штрафы, международные права, ПДД, КоАП, ГИБДД
6 марта 2019
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