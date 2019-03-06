Почему категорически нельзя ждать «основного зеленого» в полосе «под стрелку»

Когда на асфальте правой полосы нарисована белая «стрелка», предписывающая поворачивать вправо или над ней висит знак «движение направо», вопросов не возникает. Водитель, остановившийся в такой крайней правой полосе в ожидании зеленого света для движения прямо — нарушитель российских ПДД и должен быть оштрафован за пренебрежение требованиями знаков и разметки по и 12.16 КоАП на 500 рублей.

Но если разметка или знак разрешают двигаться по полосе прямо и направо, либо вообще никаких указаний подобного рода не наблюдается — стоять и ждать основного «зеленого», перекрывая проезд желающим повернуть вправо под горящую стрелку российскими ПДД вполне допускается. Как бы не возмущались, бибикали и ругались стоящие сзади автомобилисты.

Но на самом деле подобное поведение — перекрывать проезд желающим повернуть под стрелку, — вопиющее нарушение. В странах, подписавших венскую «Конвенцию о дорожных знаках и сигналах», за это безжалостно наказывают.

Россия, тоже подписала этот международный документ, в котором присутствует в статье 23 имеется пункт 10.