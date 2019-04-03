Что делать, если гаишник отказывается оформлять ДТП

Часто случается, когда в один прекрасный день в родном дворе, на городской парковке или даже после автомойки водитель вдруг обнаруживает на кузове своей машины царапину или потертость. Даже за самое незначительное повреждение страховщик компенсирует ущерб по КАСКО только при наличии документа от ГИБДД, поэтому автовладельцу ничего не остается делать, как вызывать полицию.
Не хочется очернять всех сотрудников ДПС, но наверняка многие водители сталкивались в подобных обстоятельствах с открытым недоверием с их стороны, а иногда и с откровенным шантажом. Но на самом деле подозрительность стражей порядка вполне объяснима: действительно, нельзя исключать, что водитель сам виноват — где-то задел и повредил чужое имущество, и преспокойненько скрылся с места ДТП.
А чтобы оформить происшествие для компенсации ущерба, припарковал машину там, где нет уличных видеокамер, и вызвал инспектора, перед которым разыграл спектакль по придуманному сценарию. Мол, возвратился после недолгой отлучки, а на кузове откуда ни возьмись появилась царапина.
Возможно, все так и было, но страж порядка должен предъявить веские доказательства подложных действий со стороны водителя. В большинстве случаев сделать это далеко непросто, особенно когда речь идет о совсем незначительном повреждении.
А в связи с тем, что действия сотрудников ГИБДД должны строго соответствовать Административному регламенту, утвержденному Приказом МВД РФ №664 от 23.08.2017, никаких законных оснований отказаться оформлять ДТП у них нет. Если водитель вызвал ГИБДД, происшествие должно быть в любом случае зафиксировано, даже если речь идет о нанесении незначительного ущерба. Главное, чтобы произошедшая авария соответствовала законной формулировке ДТП.
В указанной ситуации единственному участнику инцидента потребуется протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (с приложениями при их наличии). Эти документы позволят страховщику идентифицировать ДТП как страховой случай.
Если все-таки по каким-то причинам инспектор отказался оформлять протокол, водитель имеет право написать на него жалобу в соответствии Федеральным законом №59 от 02.05.2006. Документ, адресованный вышестоящему руководству, будет рассмотрен в течение 30 дней с момента регистрации письменного обращения.
Впрочем, известны ситуации, когда при незначительном ущербе в вызове ГИБДД водителю отказывает диспетчер, ссылаясь на пункт 2.6.1 ПДД. Он гласит, что, если документы о ДТП для страховщика не могут быть оформлены без участия сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в ГИБДД для получения указаний сотрудника о месте оформления аварии.
То есть дежурный на законных основаниях может предложить автовладельцу оформить мелкое происшествие самостоятельно. Хотя потом ему все равно придется посетить отделение ГИБДД для завершения процесса оформления документов. Поэтому, конечно, для водителя проще, когда полицейский сам приезжает на место ДТП.