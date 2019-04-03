Что делать, если гаишник отказывается оформлять ДТП

Не хочется очернять всех сотрудников ДПС, но наверняка многие водители сталкивались в подобных обстоятельствах с открытым недоверием с их стороны, а иногда и с откровенным шантажом. Но на самом деле подозрительность стражей порядка вполне объяснима: действительно, нельзя исключать, что водитель сам виноват — где-то задел и повредил чужое имущество, и преспокойненько скрылся с места ДТП.

А чтобы оформить происшествие для компенсации ущерба, припарковал машину там, где нет уличных видеокамер, и вызвал инспектора, перед которым разыграл спектакль по придуманному сценарию. Мол, возвратился после недолгой отлучки, а на кузове откуда ни возьмись появилась царапина.

Возможно, все так и было, но страж порядка должен предъявить веские доказательства подложных действий со стороны водителя. В большинстве случаев сделать это далеко непросто, особенно когда речь идет о совсем незначительном повреждении.