Вымогатели придумали новейший способ развода водителей на деньги

Стало известно о проведении полицейской проверки по поводу противоправных действий в отношении пенсионера из Северной столицы. Пожилой мужчина пришел в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга со следующей историей.

Проезжая по двору дома 49 по Дунайскому проспекту на своем автомобиле ВАЗ, он в какой-то момент услышал посторонний звук. Когда пенсионер припарковался, к нему подошел неизвестный мужчина и провел его к припаркованному поблизости Mercedes. Там старичку продемонстрировали левое боковое зеркало заднего вида «немца», якобы сломанное машиной пенсионера.

За это повреждение с пожилого мужчины потребовали почти 300 000 рублей, которые он снял со своего счета в банкомате и передал вымогателю.

По данным городского ГУМВД, точная сумма ущерба оценивается в 295 000 рублей. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.