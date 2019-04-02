Как отказаться от продувки на трезвость в передвижном пункте медосвидетельствования

Не должны еще и потому, что прежде чем «выписать направление» к врачу, инспектора обязаны — после, повторимся, составления протокола об отстранении — предложить водителю на месте пройти освидетельствование на алкоголь при помощи специального «полицейского» алкотестера, прошедшего необходимые поверки-сертификации. В Москве, как пишет информированный ресурс «ТриБолта», это обычно устройство Pro-100 COMBI, которым — на секундочку — вооружают не все экипажи ДПС. Обычно же прибор находится у начальника подразделения и значит инспектор должен вызвать его. Чего делать в сложившейся ситуации опять же ему не хочется.

Зная это, вы ни в коем случае не отказывайтесь от немедленной продувки, и даже настаивайте на ней. И если пресловутого Pro-100 COMBI на месте ваших разборок с ГАИ не появится — значит и в передвижной пункт вас отсылать не должны. Не по закону это. Да, если все же старший смены алкотестер подвезет, то он, как и прибор медиков, обязан будет поделиться с вами распечаткой исследования, а не одними циферками промилле на дисплее.

И, наконец, главное. Все процедуры — от момента отстранения вас от управления т/с — должны проводится в присутствии двух понятых или под видеозапись. А по итогам действа гаишники обязаны выдать вам копии всех протоколов и письменного направления на медэкспертизу в передвижной пункт. Без соблюдения всех перечисленных формальностей вы туда идти не должны. Точнее — инспектор не должен вас туда направлять.