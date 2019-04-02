Как отказаться от продувки на трезвость в передвижном пункте медосвидетельствования

Так называемые пьяные рейды ГИБДД — сущее наказание для добропорядочных водителей. Которых ни с того, ни с сего останавливают на дороге и, даже не проверив документы, отправляют в расположившийся неподалеку передвижной пункт медицинского освидетельствования. Однако делать этого гаишники не имеют права, если не соблюдут определенный, установленный законом, алгоритм действий.
Между тем, во время подобных акций заморачиваться довольно сложной процедурой им не хочется. А значит у автовладельца есть все шансы избежать посещения врача и не терять даром драгоценное время. Что должен сделать инспектор, прежде чем отправить шофера к медикам, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Итак, заподозрив автовладельца в употреблении, гаишник не имеет права тут же отправлять его на продувку к врачам. Первое, что предписывают ему инструкции/регламенты — это отстранить шофера от управления транспортным средством с составлением соответствующего протокола. Но делать это служивым, особенно когда речь идет о пьяных рейдах, в которых главное — дать вал по плану направления водителей в передвижной медпункт, совершенно не хочется: пустая трата времени. Особенно если учесть, что в протоколе они обязаны указать хотя бы один из пяти признаков, позволяющих думать, что рулевой не трезв. Исчерпывающий перечень этих признаков дан а Постановлении Правительства РФ №475: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке. Все! Красные глаза и нос, трясущиеся руки и иные проявления нестандартности конкретной личности, не нравящиеся товарищу инспектору, к составляемому протоколу он пришить просто не имеет права. А значит, как ни крути, отправлять рулевого к медикам не должны.
Не должны еще и потому, что прежде чем «выписать направление» к врачу, инспектора обязаны — после, повторимся, составления протокола об отстранении — предложить водителю на месте пройти освидетельствование на алкоголь при помощи специального «полицейского» алкотестера, прошедшего необходимые поверки-сертификации. В Москве, как пишет информированный ресурс «ТриБолта», это обычно устройство Pro-100 COMBI, которым — на секундочку — вооружают не все экипажи ДПС. Обычно же прибор находится у начальника подразделения и значит инспектор должен вызвать его. Чего делать в сложившейся ситуации опять же ему не хочется.
Зная это, вы ни в коем случае не отказывайтесь от немедленной продувки, и даже настаивайте на ней. И если пресловутого Pro-100 COMBI на месте ваших разборок с ГАИ не появится — значит и в передвижной пункт вас отсылать не должны. Не по закону это. Да, если все же старший смены алкотестер подвезет, то он, как и прибор медиков, обязан будет поделиться с вами распечаткой исследования, а не одними циферками промилле на дисплее.
И, наконец, главное. Все процедуры — от момента отстранения вас от управления т/с — должны проводится в присутствии двух понятых или под видеозапись. А по итогам действа гаишники обязаны выдать вам копии всех протоколов и письменного направления на медэкспертизу в передвижной пункт. Без соблюдения всех перечисленных формальностей вы туда идти не должны. Точнее — инспектор не должен вас туда направлять.