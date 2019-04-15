Лишат ли «прав», если в пробке не пропустил машину ГИБДД

О лишениях «прав» за непропуск машины с спецсигналом слышишь редко, поскольку протокол за подобное правонарушение должен оформлять сотрудник ГИБДД. Подобное происходит на практике лишь когда ДПС в рамках своей внутренней спецоперации или рейда целенаправленно выискивают не пропускающих спецтранспорт водителей. Но никто не гарантирует, что именно ты не попадешь в подобный переплет в дорожной пробке, где особо уступать-то некуда.
Максим Строкер

Согласно пункту 3.2 ПДД, при приближении любого транспортного средства с включенными маячком синего цвета и спецсигналом обязан «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».

Согласно тех же ПДД требование «уступить дорогу» означает, что водитель «не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

В рассматриваемом нами случае это означает, что водитель обязан убрать машину с дороги «мигалки». В заторе это фактически означает, что машина гражданина должна воспарить в небо, как только к ее заднему бамперу приблизится ТС, оснащенное синим проблесковым маячком. Потому как по статье 12.17 КоАП за «непропуск» положено лишение водительского удостоверения.

Но не надо паниковать. Во-первых, превратиться в пешехода на три месяца можно лишь когда ты не уступил дорогу машине с работающей «мигалкой» и сиреной, на корпусе которой имеется спецраскараска — цвета скорой помощи, полиции, МЧС.

За непропуск «членовоза» с включенным маячком положено всего лишь предупреждение или 500 рублей штрафа. Но когда вы «намертво» завязли в заторе и тут к вашей корме, воя сиреной, как-то просочилась машина ДПС с проблесковым маячком, можно начинать напрягаться по поводу сохранности своего ВУ!

Ведь, формально говоря, ваше авто не пропускает транспорт экстренной службы. И, опять же,

с формальных позиций полицейский из этой машины может выйти и оформить вам лишенческий протокол по 12.17 КоАП. В подавляющем большинстве случаев сотруднику, сидящему за рулем «непропускаемой» машины полиции, нужно посто побыстрее проехать дальше, а не тратить время на оформление протоколов за нарушение, которого водитель фактически не нарушал — ему просто некуда физически деться с пути ДПС.

Но если полицейскому приспичит «сделать план» по протоколам с лишениями лишениям, водителю поможет только одно — подробная видеофиксация происходящего для предъявления в суде. Главное — запечатлеть сам факт затора и невозможности убрать авто с пути спецтранспорта. То есть доказать отсутствие самого факта правонарушения — не штрафуют же за подобное «бездействие» дерево или кирпичную стену…

штрафы, ПДД, КоАП, мигалки, заторы, пробки
15 апреля 2019
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