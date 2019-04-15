Лишат ли «прав», если в пробке не пропустил машину ГИБДД

Согласно пункту 3.2 ПДД, при приближении любого транспортного средства с включенными маячком синего цвета и спецсигналом обязан «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».

Согласно тех же ПДД требование «уступить дорогу» означает, что водитель «не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

В рассматриваемом нами случае это означает, что водитель обязан убрать машину с дороги «мигалки». В заторе это фактически означает, что машина гражданина должна воспарить в небо, как только к ее заднему бамперу приблизится ТС, оснащенное синим проблесковым маячком. Потому как по статье 12.17 КоАП за «непропуск» положено лишение водительского удостоверения.

Но не надо паниковать. Во-первых, превратиться в пешехода на три месяца можно лишь когда ты не уступил дорогу машине с работающей «мигалкой» и сиреной, на корпусе которой имеется спецраскараска — цвета скорой помощи, полиции, МЧС.