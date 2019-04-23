ГИБДД против разделения водителей на «любителей» и «профессионалов»

Первый замглавы ГУОБДД МВД РФ генерал-лейтенант Владимир Швецов высказался резко против планов Минпромторга разделить обучение всех водителей на любительское и профессиональное.

—Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию «В», может идти работать в такси, — заявил журналистам генерал Госавтоинспекции в ходе конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

Напомним, что на прошлой неделе Минтранс опубликовал свой законопроект, предполагающий разделение всех водителей на любителей и профессионалов. Идея министерства заключалась в облегчении обучения «на права» для граждан, которые не собираются работать шоферами.

Желающие работающие по найму водителями грузовиков, автобусов и такси, по мысли чиновников транспортного министерства, должны будут повышать свою квалификацию дополнительно.