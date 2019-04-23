5 ситуаций, когда на АЗС вам откажут заправлять машину

Водители регулярно пользуются услугами автозаправочных станций, но далеко не каждый из них знает правила их пользования, которые администрация обязана предъявить при первом требовании клиента. А ведь в определенных случаях сотрудники бензоколонок имеют полное право отказать автовладельцам в заправке. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные причины подобных отказов.
Как показывает практика, водитель, приехавший на АЗС, может получить «от ворот поворот» не только в случаях, когда он злостно нарушает установленные правила, но и по причинам, совсем от него независящим.
Гроза
Например, вам откажут в заправке автомобиля во время грозы. Об этом гласит пункт 3.12. «Инструкции по охране труда для операторов заправочных станций»: «Запрещается сливать нефтепродукты в резервуары, производить измерение уровня, отбор пробы нефтепродукта и заправлять транспорт на АЗС во время грозы».
Какой бы ни был шанс воспламенения паров горючего от удара молнии в конструкцию автозаправочной станции, но в любом случае — лучше перестраховаться.
Пластиковые канистры
Чаще всего на АЗС отказываются отпускать топливо в пластиковую тару из-за того, что этот материал имеет свойство накапливать статическое электричество.
В качестве доказательства можно привести пример наэлектризованной расчески, которая «стреляет» искрой. Такая же искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной воспламенения.
Впрочем, в настоящее время в продаже все чаще встречаются канистры, изготовленные из специального пластика, адаптированные под хранение топлива, о чем свидетельствует соответствующая подтверждающая надпись.
Лючок с другого борта
Наверняка многие водители и пассажиры наблюдали на АЗС находчивых водителей, которые, припарковав машину противоположным боком к колонке, усердно пытались дотянуть шланг с пистолетом к лючку топливного бака.
Даже, если у них это в конце концов получалось и пистолет удавалось вставить в бак, на некоторых станциях им могли отказать в обслуживании со ссылкой на соответствующие инструкции. Ведь подобные попытки выдернуть шланг из колонки становятся самой распространенной причиной повреждения оборудования на АЗС.
Сигарета
Парадоксально, но несмотря на прописные истины об элементарных мерах пожарной безопасности, которые всем известны со школы, а также невзирая на вездесущие таблички с перечеркнутой сигаретой, масса водителей продолжает спокойненько закуривать на АЗС, в буквальном смысле — не отходя от кассы. Естественно, ни один сотрудник автозаправочной станции не станет обслуживать клиента, стоящего рядом с колонкой с горящим бычком во рту.
Работающий двигатель
Можно долго рассуждать о реальной опасности заправки транспортных средств с работающими двигателями, но закон неумолим: пункт 451 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» строго запрещает это делать. А статья 34 Федерального Закона «О пожарной безопасности» гласит: «Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности». Так что особо не удивляйтесь, почему вдруг на АЗС вам откажут в услугах, если, подъехав к колонке, вы не заглушили машину.