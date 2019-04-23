5 ситуаций, когда на АЗС вам откажут заправлять машину

Как показывает практика, водитель, приехавший на АЗС, может получить «от ворот поворот» не только в случаях, когда он злостно нарушает установленные правила, но и по причинам, совсем от него независящим.

Гроза

Например, вам откажут в заправке автомобиля во время грозы. Об этом гласит пункт 3.12. «Инструкции по охране труда для операторов заправочных станций»: «Запрещается сливать нефтепродукты в резервуары, производить измерение уровня, отбор пробы нефтепродукта и заправлять транспорт на АЗС во время грозы».

Какой бы ни был шанс воспламенения паров горючего от удара молнии в конструкцию автозаправочной станции, но в любом случае — лучше перестраховаться.