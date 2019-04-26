Какие камеры ГИБДД наиболее опасны для водителя

Технический прогресс не стоит на месте. И в области создания камер автоматической фиксации нарушений ПДД в том числе. В последнее время на дорогах страны появилось особенно много самых современных устройств такого типа, использующих самые изощренные современные технологии.
Одними из наиболее распространенных на дорогах России комплексов автоматического контроля скорости остаются системы «Крис» и «Арена», способные распознать «гонщика» на расстоянии до 100 метров. Их аналоги-конкуренты «Кречет» и «Кордон» засекают нарушителя на расстоянии в полтора раза большем. Впрочем, при плотном потоке несущихся машин дистанция распознания заметно падает — из-за увеличения нагрузки на «мозги» устройств.
Комплекс «Автоураган», также очень распространенный в регионах нашей страны, «ловит» нарушителей на скоростях до 255 км/ч. Зона контроля — 30 метров. Зато процент распознавания госномеров очень высок.
Одной из самых коварных «ловушек» для нарушающих скоростной режим водителей до последнего времени была «Автодория» — оптическая система камер, определяющих время, за которое машина преодолевает подконтрольный им участок пути и вычисляющая таким образом среднюю скорость движения авто.
Также эффективным средством борьбы с нарушителями считается семейство комплексов «Стрелка». Такие камеры умеют распознавать нарушителей на расстоянии до 250 метров, а самые продвинутые модификации — до 500 метров.
Новые разновидности «Стрелки» — «Стрелка М» и «Стрелка Плюс», — внешне радикально отличается от привычных «скворечников» старой «Стрелки». Эти устройства, помимо превышения скорости, умеют распознавать практически все виды нарушений ПДД. А скорость машины они могут вычислять с помощью анализа видеоизображения, без использования радара. По этой причине их «не видят» радар-детекторы.
Чуть менее распространен, но не менее опасен для нарушителя комплекс ПТИК «Одиссей». Его камеры фиксируют не только превышение скорости, но и большинство нарушений, включая поворот налево или разворот в неположенном месте, движение по «встречке» и непропуск пешехода.
Нельзя также не упомянуть семейство комплексов «Автопатруль». «Автопатруль Пешеход» способен, как и «Одиссей», контролировать пешеходные переходы. «Автопатруль Стоянка», как и получивший широкую известность в Москве «Стрит Фалькон», отслеживает нарушения правил стоянки/остановки, а также следит за оплатой парковки хозяевами находящихся в его зоне ответственности машин.