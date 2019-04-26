Какие камеры ГИБДД наиболее опасны для водителя

Одними из наиболее распространенных на дорогах России комплексов автоматического контроля скорости остаются системы «Крис» и «Арена», способные распознать «гонщика» на расстоянии до 100 метров. Их аналоги-конкуренты «Кречет» и «Кордон» засекают нарушителя на расстоянии в полтора раза большем. Впрочем, при плотном потоке несущихся машин дистанция распознания заметно падает — из-за увеличения нагрузки на «мозги» устройств.

Комплекс «Автоураган», также очень распространенный в регионах нашей страны, «ловит» нарушителей на скоростях до 255 км/ч. Зона контроля — 30 метров. Зато процент распознавания госномеров очень высок.

Одной из самых коварных «ловушек» для нарушающих скоростной режим водителей до последнего времени была «Автодория» — оптическая система камер, определяющих время, за которое машина преодолевает подконтрольный им участок пути и вычисляющая таким образом среднюю скорость движения авто.

Также эффективным средством борьбы с нарушителями считается семейство комплексов «Стрелка». Такие камеры умеют распознавать нарушителей на расстоянии до 250 метров, а самые продвинутые модификации — до 500 метров.