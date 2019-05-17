Как ГИБДД штрафует водителей за грязные колеса

Возможно за зимний сезон многие водители забыли о том, что в летнюю пору их могут оштрафовать не только за грязный кузов автомобиля, но и за испачканные грунтом шины. Но только при одном условии — если такие колеса загрязняют асфальтовое покрытие. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, какие санкции за это предусмотрены.
Грязная дорога — понятие относительное. Под такую формулировку подойдет и капля масла на асфальте, и брошенный окурок, и уж точно — характерный след от колес, выехавших с грунта. Комья мокрой и клейкой глины прочно застревают в протекторе шин, налипают на их боковины, диски, днище, элементы подвески, и в таком состоянии автомобиль может продолжительное время оставлять за собой длинный шлейф грязи.
Так что в подобных случаях сотрудникам ГИБДД ничего не стоит доказать факт загрязнения дорожного профиля. А на их стороне статья 12.33 Административного кодекса, которая предусматривает за это нехилый штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Бывалые любители выбраться на бездорожье наверняка об этом знают, но чистеньким из грязевых ванн выйти невозможно, и уж точно о стерильности колес после таких процедур заботятся единицы.
Впрочем, в дачный сезон испачкать колеса могут не только поклонники оффроуда, но и простые водители. Ведь из нашего законодательства никуда не делось такое понятие, как «грунтовые дороги», и вне городской черты они часто пересекаются с асфальтовыми магистралями.
Но надо отдать должное благоразумию сотрудников ГИБДД, которые в подавляющем большинстве таких случаев проявляют к автовладельцам снисходительность.
В основном за загрязнение асфальта по полной программе достается водителям грузовиков, которых стражи порядка подлавливают неподалеку от выездов со строительных площадок. Ведь, за такие нарушения могут поплатиться должностные и юридические лица. А, согласно той же статье 12.33 КоАП, размер штрафа для них гораздо выше — 25 000 и 300 000 соответственно.