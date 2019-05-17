Как ГИБДД штрафует водителей за грязные колеса

Грязная дорога — понятие относительное. Под такую формулировку подойдет и капля масла на асфальте, и брошенный окурок, и уж точно — характерный след от колес, выехавших с грунта. Комья мокрой и клейкой глины прочно застревают в протекторе шин, налипают на их боковины, диски, днище, элементы подвески, и в таком состоянии автомобиль может продолжительное время оставлять за собой длинный шлейф грязи.

Так что в подобных случаях сотрудникам ГИБДД ничего не стоит доказать факт загрязнения дорожного профиля. А на их стороне статья 12.33 Административного кодекса, которая предусматривает за это нехилый штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Бывалые любители выбраться на бездорожье наверняка об этом знают, но чистеньким из грязевых ванн выйти невозможно, и уж точно о стерильности колес после таких процедур заботятся единицы.