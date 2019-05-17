Какие водители больше всего бесят «гаишников»

Третий тип — «Плаксы и нытики», которые геройствуют на дороге, грубо нарушая Правила дорожного движения, а когда их ловят, превращаются в бедных, несчастных и обиженных жизнью терпил. Они нелепо оправдываются, жалуются на тяжелую долю, здоровье и отсутствие денег, что при наличии дорогого автомобиля и откровенно бесит служителя закона. Таких в ГИБДД тоже не жалуют.

Четвертый тип — «Дружбаны». Эти думают, что все в жизни решаемо, как только переходишь на «ты», «братан» и «старик». Запомните, по отношению к «гаишнику» такое обращение не работает. Если инспетор нормальный, то он всегда будет держать вас на расстоянии, употребляя в разговоре исключительно «вы» и «пожалуйста». Ваша же манера панибратского общения может вызвать у полицейского неприязнь. Мало того, вам может показаться, что человек в форме пошел на контакт, и вы вправе предложить ему альтернативный выход из штрафной ситуации, что является очень грубой ошибкой. Помните, записывать разговоры и снимать видео можете не только вы.

…Одним словом, не нарушайте, а если уж нарушили, то общайтесь с представителями власти спокойно, вежливо и уважительно. Не трясите перед его лицом камерой, когда знаете, что точно не правы, и не нужно ему цитировать законы, он их и так прекрасно знает. Ведите себя спокойно, общайтесь вежливо и улыбайтесь — это точно поможет расположить сотрудника ДПС к нормальному общению.