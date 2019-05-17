Какие водители больше всего бесят «гаишников»

Фото xn--90adear.xn--p1ai/news/item/16313
Чтобы оценить степень нелюбви автолюбителей к «гаишникам», далеко ходить не нужно. Интернет кишит историями «разводов», поборов и проклятиями в адрес мздоимцев в погонах. Но задумывались ли вы, что и среди автомобилистов полно тех, кто способен довести даже нормального полицейского до исступления, когда тот вполне может потерять самообладание и сорваться. Таких водил служивые делят на четыре типа.
Лика Затворная

Первый тип — «Слишком умные». Это те граждане, что, нахватавшись по верхам знаний о законах и не разобравшись в их сути, а что еще хуже, насмотревшись роликов в Сети, возомнили себя знатоками и защитниками всех прав и свобод. Традиционно, именно этот тип водителей скачет вокруг инспектора ДПС и его служебного автомобиля с камерой и, пользуясь ситуацией, тычет ей служивому прямо в лицо, повторяя как мантру: «Ваш номер значка, покажите мне ваши документы, по какому праву меня остановили». Таких людей, кажется, не любят даже вменяемые автомобилисты, чего уж говорить о гайцах, которые из принципа могут промурыжить подобного «правозащитника».

Тип второй — «Наглые и дерзкие». Водители такого типа сразу грубят, орут и лезут на рожон в любой ситуации, чего делать категорически не стоит. Во-первых, перед вами представитель власти, которого ни в коем случае нельзя оскорблять и, тем более, трогать руками. Во-вторых, такие водители выглядят неадекватными, чем, собственно, привлекают больше внимания. А значит, у них есть больше шансов застрять на посту и, при желании гаишника, пройти экспертизу на присутствие в крови следов алкоголя или наркотиков. А это — время.

Фото xn--90adear.xn--p1ai/news/item/16313

Третий тип — «Плаксы и нытики», которые геройствуют на дороге, грубо нарушая Правила дорожного движения, а когда их ловят, превращаются в бедных, несчастных и обиженных жизнью терпил. Они нелепо оправдываются, жалуются на тяжелую долю, здоровье и отсутствие денег, что при наличии дорогого автомобиля и откровенно бесит служителя закона. Таких в ГИБДД тоже не жалуют.

Четвертый тип — «Дружбаны». Эти думают, что все в жизни решаемо, как только переходишь на «ты», «братан» и «старик». Запомните, по отношению к «гаишнику» такое обращение не работает. Если инспетор нормальный, то он всегда будет держать вас на расстоянии, употребляя в разговоре исключительно «вы» и «пожалуйста». Ваша же манера панибратского общения может вызвать у полицейского неприязнь. Мало того, вам может показаться, что человек в форме пошел на контакт, и вы вправе предложить ему альтернативный выход из штрафной ситуации, что является очень грубой ошибкой. Помните, записывать разговоры и снимать видео можете не только вы.

…Одним словом, не нарушайте, а если уж нарушили, то общайтесь с представителями власти спокойно, вежливо и уважительно. Не трясите перед его лицом камерой, когда знаете, что точно не правы, и не нужно ему цитировать законы, он их и так прекрасно знает. Ведите себя спокойно, общайтесь вежливо и улыбайтесь — это точно поможет расположить сотрудника ДПС к нормальному общению.

штрафы, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД
17 мая 2019
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