Какие водители больше всего бесят «гаишников»

Первый тип — «Слишком умные». Это те граждане, что, нахватавшись по верхам знаний о законах и не разобравшись в их сути, а что еще хуже, насмотревшись роликов в Сети, возомнили себя знатоками и защитниками всех прав и свобод. Традиционно, именно этот тип водителей скачет вокруг инспектора ДПС и его служебного автомобиля с камерой и, пользуясь ситуацией, тычет ей служивому прямо в лицо, повторяя как мантру: «Ваш номер значка, покажите мне ваши документы, по какому праву меня остановили». Таких людей, кажется, не любят даже вменяемые автомобилисты, чего уж говорить о гайцах, которые из принципа могут промурыжить подобного «правозащитника».
Тип второй — «Наглые и дерзкие». Водители такого типа сразу грубят, орут и лезут на рожон в любой ситуации, чего делать категорически не стоит. Во-первых, перед вами представитель власти, которого ни в коем случае нельзя оскорблять и, тем более, трогать руками. Во-вторых, такие водители выглядят неадекватными, чем, собственно, привлекают больше внимания. А значит, у них есть больше шансов застрять на посту и, при желании гаишника, пройти экспертизу на присутствие в крови следов алкоголя или наркотиков. А это — время.