Что делать, если вашу машину повредил дорожный рабочий

Весной и ранним летом российские шоссе, проспекты и улицы оккупирует многочисленная армия коммунальщиков, латающих после зимы асфальт и обновляющих дорожную инфраструктуру. Нередко встречи водителей с ремонтниками на проезжей части оборачиваются ДТП. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Несмотря на строгие правила безопасности при проведении дорожного ремонта, аварии, спровоцированные рабочими коммунальных служб, на наших шоссе и улицах случаются регулярно. Поэтому остается только догадываться о квалификации этих сотрудников, а в московском регионе в таких организациях числятся в основном иностранцы.
К счастью, чаще всего подобные ДТП случаются в вялотекущих пробках, и в таких случаях имуществу наносится незначительный ущерб. Обычно речь идет о столкновении авто с ремонтной техникой в процессе ее работы. Хотя нередко бывает, когда, например, уставший трудяга по неосторожности бросает в автомобиль гравий, либо случайно задевает чужой бампер своим рабочим инструментом.
Если инцидент произошел во время движения транспорта, то случившееся будет квалифицироваться, как ДТП, а, следовательно, необходимо вызывать ГИБДД для оформления соответствующей документации.
Будьте спокойны — весь муниципальный ремонтный транспорт застрахован, поэтому виновные коммунальщики компенсируют нанесенный ущерб в полном объеме.
Если горе-водитель умудрился скрыться с места ДТП, то узнать, кто работал в эту смену будет нетрудно в организации, которая проводила ремонт.
В случае порчи автомобиля в результате неосторожных действий рабочего, естественно, никаких выплат по ОСАГО не будет.
Но это не снимает с коммунальных служб ответственности за каждого своего сотрудника. Если при исполнении своих обязанностей рабочий испортил чужое имущество, по закону ущерб компенсирует организация, где он числится.
Для водителя главное — оформить соответствующие документы. Если в этот момент машина стояла, то страж порядка обязан составить акт порчи имущества. Размер ущерба устанавливает независимая экспертиза. Копии всех этих документов прилагаются к письменной претензии, которую следует направить в адрес коммунальных служб.
Чаще всего они идут навстречу, и дело до суда не доходит. Ведь в любом случае, если вы не виновны, то на вашей стороне статья 1064 Гражданского кодекса, которая звучит: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».