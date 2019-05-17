Что делать, если вашу машину повредил дорожный рабочий

Несмотря на строгие правила безопасности при проведении дорожного ремонта, аварии, спровоцированные рабочими коммунальных служб, на наших шоссе и улицах случаются регулярно. Поэтому остается только догадываться о квалификации этих сотрудников, а в московском регионе в таких организациях числятся в основном иностранцы.

К счастью, чаще всего подобные ДТП случаются в вялотекущих пробках, и в таких случаях имуществу наносится незначительный ущерб. Обычно речь идет о столкновении авто с ремонтной техникой в процессе ее работы. Хотя нередко бывает, когда, например, уставший трудяга по неосторожности бросает в автомобиль гравий, либо случайно задевает чужой бампер своим рабочим инструментом.