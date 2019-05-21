Как ГИБДД вводит водителей в заблуждение ради соблюдения ПДД

Первой среди подобных «страшных историй от ГИБДД» идет бытующее среди автовладельцев поверие о штрафах с комплексов автоматической фиксации за перестроения между рядами в тоннеле.

Мол, когда въезд и выезд из подземелья контролируется полицейскими камерами, их программа запоминает, по какой полосе машина въезжала в тоннель и потом сравнивает с полосой, по которой она выехала.

Если они не совпадают, якобы, можно получить штраф за нарушение требований знаков и разметки — ведь в тоннеле линии на асфальте между полосами всегда сплошные. На самом деле пока еще никто 500-рублевых штрафов за перестроение в тоннеле таким образом не получал.

И в ближайшее время получать не будет. Но представители ГИБДД об этом молчат «как рыба об лед» — ведь бытующий миф дисциплинирует водителей, удерживая их от маневрирования в тоннелях.