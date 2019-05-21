Как ГИБДД вводит водителей в заблуждение ради соблюдения ПДД

e1.ru
Для того, чтобы водители выполняли требования правил дорожного движения все средства хороши. В том числе, путем преувеличения опасности получить штраф. Назовем самые распространенные «мифы» такого рода.
Максим Строкер

Первой среди подобных «страшных историй от ГИБДД» идет бытующее среди автовладельцев поверие о штрафах с комплексов автоматической фиксации за перестроения между рядами в тоннеле.

Мол, когда въезд и выезд из подземелья контролируется полицейскими камерами, их программа запоминает, по какой полосе машина въезжала в тоннель и потом сравнивает с полосой, по которой она выехала.

Если они не совпадают, якобы, можно получить штраф за нарушение требований знаков и разметки — ведь в тоннеле линии на асфальте между полосами всегда сплошные. На самом деле пока еще никто 500-рублевых штрафов за перестроение в тоннеле таким образом не получал.

И в ближайшее время получать не будет. Но представители ГИБДД об этом молчат «как рыба об лед» — ведь бытующий миф дисциплинирует водителей, удерживая их от маневрирования в тоннелях.

Следующая страшилка-пугало для водителей существует уже не только в воображении участников движения. Это — «вафельная разметка», относительно недавно появившаяся на перекрестках крупных городов и в том числе в Москве.

Считается, что владельцы всех машин, оставшихся на желтых клеточках через 5 секунд после включения им красного сигнала светофора немедленно получают штраф по статье 12.13 КоАП за нарушение правил проезда перекрестков в размере 1000 рублей — с помощью, опять таки, камер автоматической фиксации. В столице сейчас больше сотни перекрестков с «вафельницей».

С появлением этих ярких клеточек на асфальте водители явно стали опасаться выезжать на занятый перекресток — кому хочется штраф получить.

Но на самом деле, в Москве, например, по официальным данным, комплекс автоматической фиксации, следящий за «вафельницей» работает только на одном перекрестке — пересечении Садового кольца и Орликова переулка. На остальных клетчатая разметка на асфальте выполняет примерно те же функции, что и пугало на огороде.

И третий «жупел» для водителей, призванный заставлять их выполнять требования ПДД — это муляжи комплексов автоматической фиксации.

Их современные модели умеют даже имитировать излучение радара, измеряющего скорость. Вычислить муляж сложно, но можно. Во-первых — опытным путем, обнаружив, что вас не оштрафовали.

Во-вторых, во многих современных радар-детекторах и комбо-устройствах имеется встроенная база данных с координатами камер.

Если регулярно обновлять ПО своего гаджета, будешь в курсе мест расположения фальшивых камер автоматической фиксации. Как бы ни скрывала места их расположения ГИБДД.

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21 мая 2019
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