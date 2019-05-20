Какие жесты категорически нельзя использовать при разговоре с гаишником

Все человеческое общение делится на вербальную и невербальную форму. Первая — это словесное содержание, а второе — язык тела: поза, жесты, мимика, взгляд, громкость и скорость речи, интонация, паузы и даже дыхание. Психологи утверждают, что именно невербальная форма общения воздействует на человека в пять раз эффективней, чем словесная. А, как известно, нет лучше психолога, чем опытный сотрудник ГИБДД, который водителя видит насквозь. Все потому, что он в совершенстве владеет невербаликой и мастерски считывает скрытые эмоции по нашим жестам..
Даже Доктор Лайтман, прославленный мастер языка жестов из голливудского сериала «Обмани меня», в подметки не годится некоторым нашим сотрудникам ДПС предпенсионного возраста, которые больше половины жизни продежурили в засадах на российских обочинах.
Их зоркий глаз наметан так, что малейший признак лжи со стороны водителей распознается с первого взгляда. Чтобы не попасть впросак при встрече с такими «докторами», следует знать, какие позы и жесты выдают в человеке ложь и лицемерие.
Конечно, научиться мастерски врать можно каждому путем упорных тренировок, и при этом необязательно заканчивать театральное училище и быть профессиональным актером-лицедеем. Но подавляющее большинство обычных водителей выдают свой обман именно через невербальную форму общения, которую ловко «расшифровывают» опытные стражи порядка.
Совесть — главная улика
Как бы люди не противились, но все-таки естественное состояние большинства из нас — это совесть, неизбежно мешающая человеку врать. И наглядное доказательство этому — невербалика, которая на подсознательном уровне отвлекает людей от дискомфорта лжи. Именно поэтому, когда человек лицемерит, он прежде всего сам пытается автоматически отвлечься от обмана и сконцентрировать внимание на чем-то другом. Обман легко выразить словами, но, увы, не жестами.
Руки
По этой причине чем сильнее обман, тем больше мы нервничаем, и первое, что нас выдает — это руки. В таком состоянии частенько наши пальцы тянутся потереть мочку уха, почесать кончик носа, поправить волосы, дотронуться до воротника или зачем-то залезть в карман. Рукам просто необходимо ухватиться за некий предмет или на что-то опереться — главное, чтобы они были заняты, и им нашлось какое-то дело. Защитный жест в виде скрещенных на груди рук — также не исключает скрытые намерения.
Беспорядочные движения рук могут сопровождаться странной неестественной улыбкой, похожей на гримасу, от которой создается такое впечатление, что человек ее из себя «выдавливает».
Для лицемера характерно легкое покусывание губ. И, конечно же пальцы на подсознательном уровне будут тянуться прикрыть рот, из которого льются потоки лжи.
Глаза
Не секрет, что многие проштрафившиеся водители выдают себя, как минимум, беспорядочно бегающими глазками. А иногда человеку подспудно настолько стыдно, что во время лжи он откровенно пытается спрятать взгляд, при этом его всячески отводит и избегает смотреть в лицо полицейского.
Поза
Поза человека, испытывающего противоестесственное состояние, обычно часто меняется. Ему настолько дискомфортно, что зачастую он не в силах найти удобного положения. Во время разговора он может ходить взад-вперед, переминаться с ноги на ногу и делать прочие бессмысленные движения. Поскольку все подобные жесты легко считываются профессионалами, которые непременно «раскодируют» их и сделают для себя определенные выводы, лучше вести себя предельно спокойно и естественно. Но самый правильный выход из такой ситуации — просто не попадать в нее. Ведь если не нарушаешь правил, то не приходится врать.