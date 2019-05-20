Какие жесты категорически нельзя использовать при разговоре с гаишником

Даже Доктор Лайтман, прославленный мастер языка жестов из голливудского сериала «Обмани меня», в подметки не годится некоторым нашим сотрудникам ДПС предпенсионного возраста, которые больше половины жизни продежурили в засадах на российских обочинах.

Их зоркий глаз наметан так, что малейший признак лжи со стороны водителей распознается с первого взгляда. Чтобы не попасть впросак при встрече с такими «докторами», следует знать, какие позы и жесты выдают в человеке ложь и лицемерие.

Конечно, научиться мастерски врать можно каждому путем упорных тренировок, и при этом необязательно заканчивать театральное училище и быть профессиональным актером-лицедеем. Но подавляющее большинство обычных водителей выдают свой обман именно через невербальную форму общения, которую ловко «расшифровывают» опытные стражи порядка.