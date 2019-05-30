Если водитель остановился далеко от гаишника, кто к кому должен подойти

Зачастую водители по разным причинам с опозданием реагируют на взмах жезла сотрудника ГИБДД, и останавливаются от него на обочине на слишком большом расстоянии. Чаще всего это бывает из-за интенсивного движения, когда на многополосной дорогое тормозят машину из крайнего левого ряда. Кто должен проявить инициативу и сократить эту дистанцию, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Административный регламент МВД гласит, что при подаче сигналов регулировщиком об остановке транспортного средства, должно быть указано место, где водитель должен припарковаться. В то же время никакие правила не регламентируют в такой ситуации допустимое расстояние между полицейским и водителем, а также связанные с этим нюансы.
Если автовладелец по объективным причинам остановился на значительном расстоянии от инспектора ГИБДД, то, чтобы приблизиться к стражу порядка, ему придется сдавать по обочине задним ходом. А это будет считаться нарушением ПДД, за которое придется заплатить штраф в размере 1500 рублей (КоАП 12.15.1).
Как это часто бывает, искреннее желание облегчить задачу представителю правоохранительных органов оказывается противозаконным. Следовательно, автовладельцу ничего не остается, как ждать пока полицейский сам приблизится к нему, независимо от того, как долго тому придется идти. Тем более, что Административный регламент МВД, открытым текстом обязывает сотрудника «без промедления подойти к водителю» (пункт 89).
Хотя в действительности на дорогах практикуется другой вариант развития событий. Инспектор ДПС в очередной раз подает сигнал далеко остановившемуся водителю, чтобы тот сократил дистанцию. В этом случае гражданин за рулем может смело сдавать назад, поскольку и ПДД (пункт 6.15), и тот же Административный регламент МВД (пункт 88) отводят приоритет распорядительно-регулировочным действиям инспектора ДПС. А пока инспектор не подаст сигнал, вы можете перспокойненько сидеть в машине и не двигаться.