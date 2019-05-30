Если водитель остановился далеко от гаишника, кто к кому должен подойти

Административный регламент МВД гласит, что при подаче сигналов регулировщиком об остановке транспортного средства, должно быть указано место, где водитель должен припарковаться. В то же время никакие правила не регламентируют в такой ситуации допустимое расстояние между полицейским и водителем, а также связанные с этим нюансы.

Если автовладелец по объективным причинам остановился на значительном расстоянии от инспектора ГИБДД, то, чтобы приблизиться к стражу порядка, ему придется сдавать по обочине задним ходом. А это будет считаться нарушением ПДД, за которое придется заплатить штраф в размере 1500 рублей (КоАП 12.15.1).