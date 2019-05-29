Три неисправности, при которых машину пора продавать

Решение избавиться от авто справедливо в двух случаях — когда к нему не лежит душа, и если намечается дорогостоящий ремонт, к которому по разным причинам вы не готовы. И уж точно как можно быстрее следует «обрезать концы», коли вас постигли сразу обе этих проблемы. Иначе их станет гораздо больше.
Самый затратный ремонт автомобиля обычно связан с наиболее дорогими комплектующими элементами — двигателем, коробкой передач и кузовом. Большинство автовладельцев испытывают шок и трепет, когда после диагностических работ им предрекают перспективы капитального ремонта мотора, замены КП или разрушения кузовных элементов из-за коррозии. В таких случаях почти всегда объяснимое желание как можно скорее переложить все эти заботы на чужие плечи.
Двигатель
В некоторых автомобилях капремонт силового агрегата может обойтись более, чем в миллион рублей, а минимальные цены на такие работы в московском регионе стартуют от 50 000—70 000. Первые намеки на подобный сюрприз могут быть самыми разными — повышенный расход моторного масла, синий дым из выхлопной трубы, нагар на свечах, плавающие холостые обороты, снижение мощности двигателя, внушительный расход горючего.
Альтернатива капитальному ремонту двигателя — его замена на новый. Однако в большинстве случаев она станет более затратным решением. Еще одним вариантом может быть покупка контрактного мотора, но и это немалые расходы.
Коробка передач
Выход из строя коробки передач также потребует капремонта либо замены. В любом случае это выльется в несколько десятков тысяч «деревянных». Симптомами «начала конца» КП становятся появившиеся толчки при переключении передач, которые со временем становятся более заметными, а также подтеки масла, недостаточное давление, перегрев, проблемы с переключением, блокировка работы на определенной передаче.
Кузов
Увы, любой очаг коррозии кузова можно расценивать, как начало безнадежного хронического заболевания. Наиболее опасна ржавчина в зонах с ограниченной вентиляцией, где при наличии влаги она прогрессирует. Кроме того, дорогостоящие кузовные работы светят при поражении силовых разрезов. Зачастую коррозия появляется в местах повреждений конструкции, полученных при ДТП, поэтому от битых машин с деформированным кузовом, как правило, стараются быстрее избавляться.