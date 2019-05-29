Три неисправности, при которых машину пора продавать

Альтернатива капитальному ремонту двигателя — его замена на новый. Однако в большинстве случаев она станет более затратным решением. Еще одним вариантом может быть покупка контрактного мотора, но и это немалые расходы.

Коробка передач

Выход из строя коробки передач также потребует капремонта либо замены. В любом случае это выльется в несколько десятков тысяч «деревянных». Симптомами «начала конца» КП становятся появившиеся толчки при переключении передач, которые со временем становятся более заметными, а также подтеки масла, недостаточное давление, перегрев, проблемы с переключением, блокировка работы на определенной передаче.

Кузов

Увы, любой очаг коррозии кузова можно расценивать, как начало безнадежного хронического заболевания. Наиболее опасна ржавчина в зонах с ограниченной вентиляцией, где при наличии влаги она прогрессирует. Кроме того, дорогостоящие кузовные работы светят при поражении силовых разрезов. Зачастую коррозия появляется в местах повреждений конструкции, полученных при ДТП, поэтому от битых машин с деформированным кузовом, как правило, стараются быстрее избавляться.