Заблокированные колеса на парковке: мошенники придумали новый способ вымогательства у водителей

Современные аферисты растут так же быстро, как цены на бензин. Причем уличить их в преступных схемах с каждым разом становится все сложнее, а уж поймать порой и вовсе нереально. Точнее, этим просто никто не будет заниматься. Рассмотрим на примере нового хитроумного развода водителей на деньги.
Приходите вы на стоянку к своей любимой ласточке, а на колесе — замок. Самый настоящий, кодовый. Аккурат между спиц красивого и дорогостоящего легкосплавного диска. А под стеклом табличка с весьма забавным, а вместе с тем циничным содержанием: «Поздравляем с почти полным приобретением навесного замка. Для полного приобретения свяжитесь по SMS. Цена — 2500 рублей».
Иными словами, прямого вымогательства нет, да и на мошеннические действия такая уловка с точки зрения закона не очень-то тянет. Максимум — на хулиганство. А это даже не всегда лишение свободы в качестве наказания. Более того: полицейские, пусть и принявшие заявление от потерпевшего, никого искать не будут. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько источников в МВД.
Проследить передвижения денежных средств по телефонным номерам, ни на кого не зарегистрированным, конечно, можно. Как, впрочем, и запеленговать их. Да только слишком много для этого требуется телодвижений и бумажной работы. А 2500 рублей — совершенно не та сумма, из-за которой можно было бы устраивать операцию по поимке преступников.
Другое дело, если подобная схема обретет массовый характер, и увеличатся суммы ущерба. Да только кто будет обращаться в полицию, понимая, что эти самые обращения останутся без результата? Этим-то и пользуются мошенники, освоившие подобный метод «развода» в Санкт-Петербурге и Москве.
Конечно, ни в коем случае нельзя переводить деньги злоумышленникам, но и ехать на машине с замком на колесе тоже не стоит. Мало того, что во время движения железный «подарок» будет сильно громыхать, так еще и изрядно повредит колесный диск.
Лучший способ — избавиться от замка прямо на месте. Для этого, правда, потребуется соответствующий инструмент. Если это не про вас, то можно вызвать мастера из технической мастерской или приехать в автосервис на эвакуаторе. В любом случае, затраты окажутся если и не меньше, то хотя бы сопоставимы с той суммой, что просят мошенники за предоставление заветного кода. Другое дело — потеря времени. Но уж лучше так, чем давать повод бандитам вновь вытягивать из вас деньги.