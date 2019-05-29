Заблокированные колеса на парковке: мошенники придумали новый способ вымогательства у водителей

Приходите вы на стоянку к своей любимой ласточке, а на колесе — замок. Самый настоящий, кодовый. Аккурат между спиц красивого и дорогостоящего легкосплавного диска. А под стеклом табличка с весьма забавным, а вместе с тем циничным содержанием: «Поздравляем с почти полным приобретением навесного замка. Для полного приобретения свяжитесь по SMS. Цена — 2500 рублей».

Иными словами, прямого вымогательства нет, да и на мошеннические действия такая уловка с точки зрения закона не очень-то тянет. Максимум — на хулиганство. А это даже не всегда лишение свободы в качестве наказания. Более того: полицейские, пусть и принявшие заявление от потерпевшего, никого искать не будут. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько источников в МВД.

Проследить передвижения денежных средств по телефонным номерам, ни на кого не зарегистрированным, конечно, можно. Как, впрочем, и запеленговать их. Да только слишком много для этого требуется телодвижений и бумажной работы. А 2500 рублей — совершенно не та сумма, из-за которой можно было бы устраивать операцию по поимке преступников.