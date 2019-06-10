Может ли гаишник потребовать от пассажира выйти из машины

Фото https://news.ykt.ru
Представьте ситуацию, что вы в одиночестве сидите на пассажирском месте припаркованной машины, ожидая водителя, который отошел в магазин. Тут появляется доблестный инспектор ГИБДД и категорически требует, чтобы вы вышли из автомобиля. Имеет ли он на это право, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В соответствии с ПДД (пункт 1), участник дорожного движения — лицо, непосредственно участвующее «в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». Несмотря на то, что человек, сидящий в припаркованном авто, фактически таковым не является, страж порядка все равно будет воспринимать его в этом качестве.

В Административном регламенте МВД (Приказ 664) пункте 93.1 подробно перечислены обстоятельства, при которых сотрудник ГИБДД вправе предложить участнику дорожного движения выйти из автомобиля. Обратите внимание — не потребовать, а предложить.

Первое такое условие, где речь не идет конкретно о водителе — проведение личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза. Конечно, при досмотре полицейский должен составить протокол. Следующая причина, когда инспектор может попросить пассажира выйти из машины — участие в процессуальных действиях. Например, если для процедуры досмотра необходимы понятые, он имеет право предложить гражданину стать одним из них.

Имейте в виду, что по закону это не считается обязанностью, и человеку необязательно объяснять причины своего нежелания помогать стражам порядка. Так что требование быть понятым со стороны полицейских незаконны, допустима только просьба.

Кроме того, страж порядка может попросить пассажира покинуть салон машины, чтобы оказать помощь другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции, а также для устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов. Конечно, гражданина без особых церемоний вытащат из автомобиля, если он начнет угрожать полицейским ножом или пистолетом, либо будет совершать другие противоправные действия.

Мало того, правоохранители могут запросто проверить у пассажира документы. А если они отсутствуют, то пригласят проехать в отделение с целью установить личность и «пробить» по базе данных. Правда, весь процесс не должен превышать трех часов с момента задержания.

А вот ст.13 п. 7 Закона о полиции разрешает стражам порядка уже не предлагать, а требовать от любых граждан покинуть место совершения преступления или административного правонарушения, если это необходимо для проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Например, когда машина, где вы сидите, припаркована неправильно, и ее необходимо эвакуировать, от вас могут потребовать выйти из салона.

автоправо, суд, группа разбора, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
10 июня 2019
1066