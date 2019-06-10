Может ли гаишник потребовать от пассажира выйти из машины

В соответствии с ПДД (пункт 1), участник дорожного движения — лицо, непосредственно участвующее «в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». Несмотря на то, что человек, сидящий в припаркованном авто, фактически таковым не является, страж порядка все равно будет воспринимать его в этом качестве.

В Административном регламенте МВД (Приказ 664) пункте 93.1 подробно перечислены обстоятельства, при которых сотрудник ГИБДД вправе предложить участнику дорожного движения выйти из автомобиля. Обратите внимание — не потребовать, а предложить.

Первое такое условие, где речь не идет конкретно о водителе — проведение личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза. Конечно, при досмотре полицейский должен составить протокол. Следующая причина, когда инспектор может попросить пассажира выйти из машины — участие в процессуальных действиях. Например, если для процедуры досмотра необходимы понятые, он имеет право предложить гражданину стать одним из них.