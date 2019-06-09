Универсальный солдат: тест-драйв Citroёn SpaceTourer

О тех любителях пассажирских легких коммерческих авто (LCV), которым по ночам снятся «Каравеллы» и «Мультивены», вовремя позаботились французы из группы PSA. Сделав ставку на Citroёn SpaceTourer и его близнеца Peugeot Traveller, локализовав их производство в Калужской области, они предлагают весьма достойную альтернативу именитым «немцам», которые уже давно хозяйничают в этом сегменте. Главный французский аргумент актуален во все времена — выгодная цена.
Аргументы и конкуренты
Увы, удержать стоимость стандартного варианта ниже двух миллионов французам не удалось, зато они уложились в 2 149 990 рублей за базовую версию Citroёn SpaceTourer, оснащенную двумя сдвижными дверями с обеих бортов, противотуманными фарами, датчиками парковки, круиз-контролем и прочими радостями жизни. У самого дешевого Volkswagen Caravelle стоимостью 2 352 100 боковая дверь только справа, а все перечисленные опции отсутствуют. При этом «немец» дороже на более, чем 200 000 «деревянных».