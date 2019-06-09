Универсальный солдат: тест-драйв Citroёn SpaceTourer

Базовые «Спэйстурер» и «Каравелла» оснащены дизельными моторами, которые работают в паре с пятиступенчатой «механикой». У «француза» это — 1,6-литровый HDi мощностью 95 л. с., а у «немца» — 2-литровый 102-сильный TDI.

Самый дорогой SpaceTourer с длиной базой (5309х2010х1877 мм), 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» обойдется в 2 949 900 рублей. В то время как растянутый Multivan (5406х1904х1990 мм) стоит как минимум 3 585 300. Немец также заряжен 150-сильным TDI, но коробка у него, увы — пятиступенчатая «механика». И при таких раскладах разница в 635 000 говорит сама за себя. Да к тому же французы на деле заботятся о многодетных семьях, предоставляя им при покупке SpaceTourer скидку в 50 000 рублей.

В ценовой категории с ним может поспорить только корейский заднеприводный Hyundai H-1 за 2 129 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на стандартную версию с 2,5-литровым дизельным CRDi мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой «механикой». В сравнении с базовым SpaceTourer у «корейца» нет датчиков парковки, зато имеется датчик света и подогрев руля.