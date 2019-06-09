Универсальный солдат: тест-драйв Citroёn SpaceTourer

Фото Денис Халфин
Каждый решает сам, зачем ему такой автомобиль, как Citroen SpaceTourer. Для одних — это корпоративный «шатл» и герой серых рабочих будней, для других наоборот — олицетворение романтики и удобный повод вырваться из мрачной рутины в семейное путешествие. Для третьих — это универсальный солдат, готовый как к городскому спринту, так и на самые изнурительные марш-броски. Как ни крути, SpaceTourer — тот случай, когда размер имеет значение, а вместительность означает удобство.
Денис Халфин

О тех любителях пассажирских легких коммерческих авто (LCV), которым по ночам снятся «Каравеллы» и «Мультивены», вовремя позаботились французы из группы PSA. Сделав ставку на Citroёn SpaceTourer и его близнеца Peugeot Traveller, локализовав их производство в Калужской области, они предлагают весьма достойную альтернативу именитым «немцам», которые уже давно хозяйничают в этом сегменте. Главный французский аргумент актуален во все времена — выгодная цена.

Аргументы и конкуренты

Увы, удержать стоимость стандартного варианта ниже двух миллионов французам не удалось, зато они уложились в 2 149 990 рублей за базовую версию Citroёn SpaceTourer, оснащенную двумя сдвижными дверями с обеих бортов, противотуманными фарами, датчиками парковки, круиз-контролем и прочими радостями жизни. У самого дешевого Volkswagen Caravelle стоимостью 2 352 100 боковая дверь только справа, а все перечисленные опции отсутствуют. При этом «немец» дороже на более, чем 200 000 «деревянных».

Базовые «Спэйстурер» и «Каравелла» оснащены дизельными моторами, которые работают в паре с пятиступенчатой «механикой». У «француза» это — 1,6-литровый HDi мощностью 95 л. с., а у «немца» — 2-литровый 102-сильный TDI.

Самый дорогой SpaceTourer с длиной базой (5309х2010х1877 мм), 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» обойдется в 2 949 900 рублей. В то время как растянутый Multivan (5406х1904х1990 мм) стоит как минимум 3 585 300. Немец также заряжен 150-сильным TDI, но коробка у него, увы — пятиступенчатая «механика». И при таких раскладах разница в 635 000 говорит сама за себя. Да к тому же французы на деле заботятся о многодетных семьях, предоставляя им при покупке SpaceTourer скидку в 50 000 рублей.

В ценовой категории с ним может поспорить только корейский заднеприводный Hyundai H-1 за 2 129 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на стандартную версию с 2,5-литровым дизельным CRDi мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой «механикой». В сравнении с базовым SpaceTourer у «корейца» нет датчиков парковки, зато имеется датчик света и подогрев руля.

Что касается еще одного конкурента — Ford Torneo Custom, то его стартовая цена дороже, чем у Volkswagen Caravelle — 2 461 000 рублей. В такую сумму обойдется вариант с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 125 л. с. и шестиступенчатой «механикой», но за кондиционер придется еще доплатить 55 000 рублей.

Дальнобойщик

Внешне французская модель выглядит в духе времени, хоть и без явных дизайнерских изысков: обтекаемая передняя часть с высоким массивным обвесом и покатым капотом плавно переходит в традиционный для класса прямоугольный кузов, который заканчивается стройной кормой с вертикальными фонарями и низким бампером.

На тесте портала «АвтоВзгляд» была короткобазная восьмиместная версия с 2-литровым HDi мощностью 150 л. с. и шестискоростным «автоматом». Прямо скажем, темперамент SpaceTourer космическим не назовешь, но как для городских перебежек, так и для дальнобойных забегов динамики хватает за глаза. Тяговитый турбодизель многообещающе взрывается на самых низах, когда «француз» с лихим энтузиазмом рвется в бой, но взрывная волна постепенно сходит на нет. При этом «автомат» совсем не ленится, и старается без задержек отстреливать нужную передачу.

Если ловить момент и удерживать стрелку тахометра в пределах 3000 оборотов, «француз» порадует задорным ускорением. Для этого можно результативно поработать подрулевыми лепестками ручного режима коробки.

Высокий кузов при маневрах на больших скоростях напоминает о себе кренами, да и подвеска не особо сопротивляется волнообразному покрытию, так что «вагончик» иной раз приходится подлавливать с помощью руля, чтобы удержать его на заданной траектории. Зато на автомагистралях с ровным асфальтом SpaceTourer демонстрирует великолепную плавность хода, ведет себе предельно предсказуемо и управлять им одно удовольствие.

Это настоящий дальнобойщик, позволяющий водителю не терять боевой настрой на долгие версты семейного путешествия. К тому же у него щадящий расход топлива: по паспорту в смешанном цикле это 6,2 л. Правда, в действительности можно смело добавлять еще литр, но и это вполне сносный показатель.

Французская территория

Как уже было сказано, сдвижные двери в SpaceTourer предлагаются с обеих сторон в стандартном варианте. Ширина проемов составляет 933 мм — это средний параметр в классе, но его вполне хватает для комфортного доступа к третьему ряду.

Все сиденья легко и просто сдвигаются продольно, и складываются в два движения. В пассажирском отсеке нашлось все необходимое для путешествия: откидные столики на спинках передних сидений, розетки, вентиляция с отоплением, подстаканники, вещевые отсеки.

Что касается планирования пространства, то французы постарались на славу: в недрах торпедо прячется объемный 5,7-литровый «бардачок», еще один — сверху, а по бокам у передних стоек расположилось по подстаканнику, до которых, правда, приходится тянуться. Открытое отделение для смартфона и прочих мелочей спряталось на центральной консоли над шайбой переключения «автомата».

На этом сюрпризы не кончаются: вместительные 8,3-литровые полки расположены в дверных панелях, а 6-литровый вещевой отсек — под сидением переднего пассажира. При этом ни пассажиры, ни тем более водитель, вряд ли пожалуются на дефицит пространства в этих французских хоромах. К нестандартному селектору «автомата» в виде миниатюрной шайбы на центральной консоли привыкнуть легко. А в остальном интерьер «француза» лишен дизайнерских откровений и оформлен в строгом консервативном стиле. Романтики, прямо скажет немного, зато функционально.

В любом случае Citroёn SpaceTourer вполне достойно смотрится среди конкурентов и сойдет за великолепный вариант автомобиля для семейных путешествий. Доступная цена, комфортная управляемость и удобный салон — его главные козыри.

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10 июня 2019
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