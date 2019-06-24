ГИБДД массово и по-беспределу проверяет водителей на наркотики и алкоголь

Я, к примеру, был весьма удивлен, когда остановивший меня на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе в сторону области инспектор, не глядя передал «права», СТС и страховой полис медицинским работникам в передвижную будку-лабораторию. Как выяснилось, для проведения анализа на наличие в моем организме запрещеных к обороту веществ.

Да, вроде и хорошее дело делают люди в погонах — убийц на дорогах станет меньше. Чисто теоретически. А вот практически — совсем не факт. Да потому, что бравые полицейские в содружестве с коллегами в белых халатах процедуры медицинского освидетельствования совершают без каких-либо бумаг. Проще говоря, незаконно.

Вопрос: почему? Ответа тут может быть два. Первый — никаких протоколов, направлений и актов не оформляется лишь от лени, что в рядах едва ли не самого коррупционного российского ведомства (по мнению наших соотечественников согласно соцопросу ВЦИОМ)— норма. И второй — наживы для.