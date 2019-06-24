ГИБДД массово и по-беспределу проверяет водителей на наркотики и алкоголь

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ГИБДД Москвы и Подмосковья активизировала борьбу с пьянством и алкоголизмом за рулем. Специальные рейды по выявлению нетрезвых водителей идут буквально один за другим. Дело это, конечно, хорошее. Да только гаишники и врачи, проверяющие «рулевых», откровенно нарушают законы страны. И вряд ли от незнания — скорее, ради собственной выгоды.
Вячеслав Василенко

Я, к примеру, был весьма удивлен, когда остановивший меня на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе в сторону области инспектор, не глядя передал «права», СТС и страховой полис медицинским работникам в передвижную будку-лабораторию. Как выяснилось, для проведения анализа на наличие в моем организме запрещеных к обороту веществ.

Да, вроде и хорошее дело делают люди в погонах — убийц на дорогах станет меньше. Чисто теоретически. А вот практически — совсем не факт. Да потому, что бравые полицейские в содружестве с коллегами в белых халатах процедуры медицинского освидетельствования совершают без каких-либо бумаг. Проще говоря, незаконно.

Вопрос: почему? Ответа тут может быть два. Первый — никаких протоколов, направлений и актов не оформляется лишь от лени, что в рядах едва ли не самого коррупционного российского ведомства (по мнению наших соотечественников согласно соцопросу ВЦИОМ)— норма. И второй — наживы для.

Иными словами, зашел водитель в мобильный пункт-лабораторию, сдал анализ мочи, и экспресс-тест выявил наличие в его организме наркотического вещества. Что делать в таком случае? Конечно же, составлять бумаги на лишение «прав». А пока оформляется документик, можно и подискутировать. Тем более, что вектор дискуссии, как мы знаем, имеет свойство меняться. Как, собственно, и настроение бригады медиков и экипажа ДПС. Разумеется, все зависит лишь от талантов и возможностей нарушителя. Пусть даже он и чуточку «подшофе».

За управление автомобилем под воздействием зеленого змия предусмотрена ответственность в виде 30 000 рублей штрафа и лишения шоферской корочки сроком на 1,5 года.

А вот если бы все необходимые бумаги составлялись, как того и требует закон непосредственно перед освидетельствованием, возможности для подобных диалогов уже не было бы.

Перед медосвидетельствованием водителя придорожные полицейские обязаны составить протокол о направлении лица на это самое медосвидетельствование. В ходе самой процедуры медики должны заполнить Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), форма которого предусмотрена приложением №2 к приказу Минздрава РФ №933н. В этот акт и вносятся результаты исследования — продувки. Причем, вне зависимости от результатов.

А если драйвера сначала попросили подышать в трубочку, а потом еще и сходить в баночку, то в этом случае стражи вроде бы даже порядка обязаны выписать дополнительное направление на химико-токсикологическое исследование.

Врачи в свою очередь — согласно порядку, утвержденому приказом Минздрава РФ №40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» заполняют не только его, но еще и справку, заверенную печатью медицинской организации и резолюцией специалиста (фельдшера), проводившего медосвидетельствование. Не устали считать бумажки?

Между тем, в ходе подобного мероприятия должны быть составлены минимум три документа, а максимум — шесть. Но это, как правило, не нужно ни гаишникам, ни водителям. Про первых мы уже сказали. Последние же хотят побыстрее покинуть фургон и продолжить поездку. Да только ввиду такого бардака, спешащий «рулевой» может запросто оказаться без вины виноватым.

Что там сует человек в белом халате в пластиковый стаканчик, знает только он сам. Бьемся об заклад, что львиная доля автомобилистов даже не догадывается, как выглядит — не то, что работает — экспресс-тест на наркотики. А мало разве историй, когда врачи превращают водителей в наркоманов? Полным-полно! Что уж там говорить, если в нашей стране мертвецки пьяными становятся даже погибшие под колесами авто дети, как это случилось в подмосковной Балашихе.

Мы, конечно, ни в коем случае не сомневаемся в профессионализме, компетентности и порядочности эскулапов их их товарищей в форме, бьющихся за снижение аварийности. Но если уж они совершают действия процессуального характера, то хотя бы пусть делают это в соответствии со всеми нормами российского законодательства. В конце концов, водители же останавливаются у медицинской будки не просто, чтобы сходить в нее помочиться, как в обычном общественном туалете.

автоправо, суд, лишение прав, медосвидетельствование, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
24 июня 2019
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