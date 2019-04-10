Почему небезопасно использовать пену во время мойки автомобиля

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Процесс мойки автомобиля, как известно, включает в себя несколько этапов — в том числе и нанесение шампуня для более эффективной очистки кузова от грязи. Казалось бы, чего сложного в процедуре: распределил пену по поверхности, подождал… Так, постойте. А сколько нужно ждать-то? Ответ на этот и другие популярные вопросы — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

С каждым днем на улице становится все теплее, а клиентов на традиционных автомойках с живыми сотрудниками вместо бездушных аппаратов — все меньше. Водители, остро желающие сэкономить, потихонечку «переезжают» на станции самообслуживания или достают из гаражей моечные аппараты: зимой проводить банные процедуры «ласточки» своими руками — так себе удовольствие, а вот весной или летом — почему бы и нет?

Как показывает практика, чтобы хорошо помыть автомобиль, вовсе необязательно доверять его профессионалам. С задачей можно справиться и самому, главное — иметь руки, растущие из нужного места, светлую голову и понимание процесса. О каком понимании речь? Вот вы, например, знаете, как долго нужно держать на кузове машины активную пену?

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Перед тем, как нанести пену на автомобиль, следует определить, а нужна ли в конкретном случае вообще предварительная очистка кузова водой? Если грязи на машине предостаточно, то лучше ее все же сбить (и дать авто просохнуть). При иных раскладах — скажем, тонком слое пыли — можно обойтись и без воды, поскольку есть риск, что она разбавит и без того разбавленную химию. В общем, существенно снизится эффективность.

Не стоит разводить шампуни водой слишком сильно: важно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем. Средства для бесконтактной мойки наносят на автомобиль снизу вверх — в той же последовательности их потом убирают. «А что со временем», — спросите вы. Профессиональные мойщики утверждают, что химии хватает 1—2 минут, но здесь есть важный нюанс.

Фото: allegro.pl

Так, если вы «купаете» автомобиль самостоятельно и знаете, что используемый шампунь качественный и правильно разведенный, то можно смело следовать этой рекомендации. Те же средства, которые заливаются в аппараты на мойках самообслуживания, как правило, очень сильно разбавлены. К тому же нет никакой уверенности в том, что они безопасные и «рабочие»: все ведь стремятся к экономии, и владельцы моек — не исключение.

Следовательно, при проведении водных процедур на станциях самообслуживания выдерживайте «пенную» паузу в 3—4 минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы химия справилась со своей задачей. Ну, а если не справится — значит, кузов загрязнен чересчур. Или — второй вариант — на мойке используют не специальные автомобильные шампуни, а жидкое мыло из хозяйственного магазина.

Некоторые интересуются, а что случится, если держать пену, напротив, слишком долго. С качественным продуктом — ничего, он просто стечет на пол. Если же использовать дешевое средство, то существует риск повреждения лакокрасочного покрытия. Дело в том, что в пене для бесконтактной мойки всегда содержатся щелочные (реже кислотные) компоненты, а сколько их в сомнительном шампуне — безопасен ли его состав — узнать невозможно.

автомойка
10 апреля 2019
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