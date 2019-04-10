Почему небезопасно использовать пену во время мойки автомобиля

Так, если вы «купаете» автомобиль самостоятельно и знаете, что используемый шампунь качественный и правильно разведенный, то можно смело следовать этой рекомендации. Те же средства, которые заливаются в аппараты на мойках самообслуживания, как правило, очень сильно разбавлены. К тому же нет никакой уверенности в том, что они безопасные и «рабочие»: все ведь стремятся к экономии, и владельцы моек — не исключение.

Следовательно, при проведении водных процедур на станциях самообслуживания выдерживайте «пенную» паузу в 3—4 минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы химия справилась со своей задачей. Ну, а если не справится — значит, кузов загрязнен чересчур. Или — второй вариант — на мойке используют не специальные автомобильные шампуни, а жидкое мыло из хозяйственного магазина.

Некоторые интересуются, а что случится, если держать пену, напротив, слишком долго. С качественным продуктом — ничего, он просто стечет на пол. Если же использовать дешевое средство, то существует риск повреждения лакокрасочного покрытия. Дело в том, что в пене для бесконтактной мойки всегда содержатся щелочные (реже кислотные) компоненты, а сколько их в сомнительном шампуне — безопасен ли его состав — узнать невозможно.