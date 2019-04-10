Почему небезопасно использовать пену во время мойки автомобиля

С каждым днем на улице становится все теплее, а клиентов на традиционных автомойках с живыми сотрудниками вместо бездушных аппаратов — все меньше. Водители, остро желающие сэкономить, потихонечку «переезжают» на станции самообслуживания или достают из гаражей моечные аппараты: зимой проводить банные процедуры «ласточки» своими руками — так себе удовольствие, а вот весной или летом — почему бы и нет?
Как показывает практика, чтобы хорошо помыть автомобиль, вовсе необязательно доверять его профессионалам. С задачей можно справиться и самому, главное — иметь руки, растущие из нужного места, светлую голову и понимание процесса. О каком понимании речь? Вот вы, например, знаете, как долго нужно держать на кузове машины активную пену?