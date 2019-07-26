4 простых способа заставить тормоза работать как новые, даже после 100 000 км пробега

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Тормозная функция — одна из самых жизненно важных в автомобиле, и от нее напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому во время эксплуатации машины не стоит пренебрегать профилактическими мерами, которые обеспечат не только надежную работу тормозной системы, но и продлят ее ресурс.
Иван Флягин

Особое внимание к тормозам должно быть у владельцев авто с пробегом более 100 000 километров. Как правило, на такую машину уже не действует гарантия, поэтому приходится не только самостоятельно следить за своевременной заменой качественных тормозных колодок, жидкости и других расходников, но и соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Тормозная жидкость

В любом автомобиле, тем более подержанном, необходимо хотя бы раз в неделю контролировать уровень тормозной жидкости. Периодически, особенно перед каждой дальней поездкой, следует проверять наличие подтеков в районе тормозной магистрали, а также в зоне колес. Соединения и патрубки системы должны быть герметичными.

Соблюдая установленный производителем режим замены тормозной жидкости (не реже одного раза в год), необходимо использовать только определенный тип изделия, указанный в автомобильном паспорте.

Проблема подделок и суррогата низкого качества касается всех приобретаемых расходников, поэтому лучше пользоваться услугами магазинами официальных дилеров известных производителей.

Колодки и диски

Не стоит забывать периодически проверять степень износа тормозных колодок, допустимая толщина которых составляет 1,5 − 2 мм, хотя многие меняют их еще раньше, когда этот параметр достигает 5 мм. В любом случае появление характерного скрипа, свиста или скрежета в колесах — это уже первый и серьезный сигнал для их замены.

Что касается тормозных дисков, то для них крайне опасным фактором считается резкая смена температур. В связи с этим лучше избегать парковаться сразу после повышенных нагрузок на тормоза, так как в состоянии покоя значительно снижается скорость охлаждения раскаленного механизма — особенно в зимнее время. Результатом может быть тепловая деформации диска. Так что после серии резких замедлений лучше проехать лишнюю сотню метров и уже потом остановиться, обеспечив тем самым равномерное охлаждение разогретых деталей.

Необходимо следить за исправностью, как антиблокировочного механизма, так и тормозного усилителя. Полню диагностику тормозной системы в подержанных авто лучше делать в автосервисе раз в полгода.

Мягкое торможение

Конечно, дорожная ситуация нередко вынуждает водителей применять экстремально резкое торможение, и от этого никуда не деться. Но многие любители активной езды практикуют давить на тормоз от всей души даже там, где этого можно избежать.

Опытный водитель в процессе остановки автомобиля умеет грамотно использовать инерцию транспортного средства, либо при определенных условиях замедлять скорость с помощью двигателя, снижая нагрузку на систему торможения. Тот же эффект обеспечит спокойная и размеренная езда без лишних перегазовок и резких ускорений.

Езда на ручнике

Если в вашей машине установлен механический ручной тормоз, и перед поездкой вы часто забываете его разблокировать, то имейте в виду, что это ускорит износ тормозных колодок, дисков и барабанов. В том числе и по этой причине они долго не живут у любителей дрифта, которые часто используют ручник для своих экстремальных маневров. Поэтому если бережете тормоза, не трогайте ручник во время движения.

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26 июля 2019
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