4 простых способа заставить тормоза работать как новые, даже после 100 000 км пробега

Особое внимание к тормозам должно быть у владельцев авто с пробегом более 100 000 километров. Как правило, на такую машину уже не действует гарантия, поэтому приходится не только самостоятельно следить за своевременной заменой качественных тормозных колодок, жидкости и других расходников, но и соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Тормозная жидкость

В любом автомобиле, тем более подержанном, необходимо хотя бы раз в неделю контролировать уровень тормозной жидкости. Периодически, особенно перед каждой дальней поездкой, следует проверять наличие подтеков в районе тормозной магистрали, а также в зоне колес. Соединения и патрубки системы должны быть герметичными.

Соблюдая установленный производителем режим замены тормозной жидкости (не реже одного раза в год), необходимо использовать только определенный тип изделия, указанный в автомобильном паспорте.