Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины

Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.

Начнем с того, что по закону надзор за дорожным движением может осуществляться сотрудниками ДПС, как в пешем порядке, так и на движущемся патрульном автомобиле, о чем гласит пункт 60 Административного регламента ГИБДД. Причем это не зависит от того, где происходит дело — в городе или вне населенного пункта. Тот же Регламент пунктом 85 предусматривает, что требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки. При необходимости полицейский может использвать жезл или диск с красным световозвращателем, направленный на транспортное средство.

А кроме того, там содержится ключевая фраза о том, что «для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться не только дополнительный сигнал свистком, но и специальные световые и (или) звуковые сигналы».