Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины

Мы привыкли, что сотрудники ДПС обычно тормозят машины возле стационарного поста либо в «засаде», устроенной в любом месте проезжей части. Страж жезлом дает знак остановиться, и водитель в соответствии ПДД выполняет это требование. А что говорит закон про право инспектора останавливать заинтересовавшую его машину в тот момент, когда сам служивый двигается на служебном транспорте, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.
Начнем с того, что по закону надзор за дорожным движением может осуществляться сотрудниками ДПС, как в пешем порядке, так и на движущемся патрульном автомобиле, о чем гласит пункт 60 Административного регламента ГИБДД. Причем это не зависит от того, где происходит дело — в городе или вне населенного пункта. Тот же Регламент пунктом 85 предусматривает, что требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки. При необходимости полицейский может использвать жезл или диск с красным световозвращателем, направленный на транспортное средство.
А кроме того, там содержится ключевая фраза о том, что «для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться не только дополнительный сигнал свистком, но и специальные световые и (или) звуковые сигналы».
И здесь как раз речь идет именно о служебном автомобиле, так что право на ходу останавливать водителей у полицейских имеется.
Что же до причин остановки, то независимо от способа патрулирования — пешего или на движущейся машине — сотрудники имеют право останавливать все машины, нарушившие ПДД. Но кроме этого предусмотрен еще внушительный список случаев, при которых им дозволено тормозить кого попало — ориентировки, сведения оперативно-справочных и розыскных учетов, для использования транспортного средства в служебных целях, для привлечения гражданина в качестве понятого и в прочих ситуациях.
При этом, напомним, что все по тому же Регламенту, останавливать машину с целью проверки документов полицейские могут не только на стационарных постах ДПС, но где им заблагорассудится.