Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для водителей

На совещании комитета правительства РФ прошло обсуждение проблемы частных камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Попутно выяснилось, что ради собираемости штрафов разрешенную скорость на дорогах искусственно занижают. Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для водителей
Максим Строкер

На заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у вице-премьера Максима Акимова руководитель российской Госавтоинспекции генерал Михаил Черников раскритиковал случаи установки камер автоматической фиксации на участках дорог с искусственно заниженной разрешенной скоростью.

— Это неправильное применение знаков и разметки, специальное занижение скоростного режима на участках дорог, позволяющих осуществлять движение с большей скоростью,— заявил генерал Черников.

Ответ на вопрос, каким образом и кто должен устранять подобные недочеты, на заседании не прозвучал. Но то, что о проблеме заговорили в слух на уровне руководителей федеральных ведомств — уже само по себе неплохо.

превышение скорости, видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, ГИБДД
2 августа 2019
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