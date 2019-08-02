Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для водителей

На заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у вице-премьера Максима Акимова руководитель российской Госавтоинспекции генерал Михаил Черников раскритиковал случаи установки камер автоматической фиксации на участках дорог с искусственно заниженной разрешенной скоростью.

— Это неправильное применение знаков и разметки, специальное занижение скоростного режима на участках дорог, позволяющих осуществлять движение с большей скоростью,— заявил генерал Черников.

Ответ на вопрос, каким образом и кто должен устранять подобные недочеты, на заседании не прозвучал. Но то, что о проблеме заговорили в слух на уровне руководителей федеральных ведомств — уже само по себе неплохо.