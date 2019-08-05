Полицейская фуражка под задним стеклом: законно ли ее возить штатским водителям

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Мода выставлять напоказ милицейскую фуражку под задним стеклом автомобиля и возить ее с собой всем, кому не лень появилась еще в лихие девяностые. Сейчас подобное можно видеть в основном в регионах, хотя нет-нет, да и мелькнет в столичной пробке форменный головной убор на задней полке чьей-то машины. Как на это реагируют сотрудники полиции и законно ли ее возить штатским, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Расчет прост, как три копейки, и в умах «находчивых» водителей подразумевает развитие событий по двум сценариям. Первый вариант: страж порядка, узревший в салоне фуражку или иной предмет полицейского обмундирования, признает в автовладельце собрата по службе и тут же по-братски отпустит его с миром. Конечно, времена уже не те, и на такую наивность рассчитывать нынче не приходится.

Второй сценарий: сотрудник ДПС все-таки останавливает машину, а водитель до последнего исполняет роль служащего МВД, забывшего дома служебное удостоверение, да еще старшего по званию. Весь театр играется ради одного — чтобы страж порядка «не докапывался» и побыстрее его отпустил.

Однако граждане, всерьез собирающиеся играть роль влиятельного офицера правоохранительных органов с высоким званием, должны это делать блестяще. Причем одного только таланта перевоплощения и знакомства с теорией Станиславского совсем недостаточно.

Отсутствие служебного удостоверения при наличии в машине форменной фуражки само по себе вызовет у полицейских твердое подозрение, что переди ними «чайник», отрабатывающий хорошо известный прием. Ведь даже рядовые сотрудники возят с собой свои ксивы постоянно, а потому не испытывают надобности кидать в салон фуражки, светоотражающие жилеты, жезлы и прочую служебную утварь.

В связи с этим почти у каждого опытного стража порядка найдется пара-тройка вопросов на узкую профессиональную тему, которые сразу же покажут истинную компетенцию водителя и его причастность к структурам МВД. Поэтому прежде, чем играть такую роль, нужно быть предельно осведомленным человеком. Ведь в обратном случае, если гражданин сядет в лужу, добрый полицейский посмеется, а принципиальный может затеять «разбор полетов» по полной программе.

Впрочем, в любом случае привлечь гражданина к ответственности за лежащую в салоне фуражку он все равно не имеет право. Статья 12.17 КоАП предусматривает санкции только за ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Иначе говоря, наказание последует, если водитель напялит фуражку — ее неперменно конфискуют и выпишут штраф на сумму от 1000 до 1500 рублей.

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5 августа 2019
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