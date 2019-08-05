Полицейская фуражка под задним стеклом: законно ли ее возить штатским водителям

Расчет прост, как три копейки, и в умах «находчивых» водителей подразумевает развитие событий по двум сценариям. Первый вариант: страж порядка, узревший в салоне фуражку или иной предмет полицейского обмундирования, признает в автовладельце собрата по службе и тут же по-братски отпустит его с миром. Конечно, времена уже не те, и на такую наивность рассчитывать нынче не приходится.

Второй сценарий: сотрудник ДПС все-таки останавливает машину, а водитель до последнего исполняет роль служащего МВД, забывшего дома служебное удостоверение, да еще старшего по званию. Весь театр играется ради одного — чтобы страж порядка «не докапывался» и побыстрее его отпустил.

Однако граждане, всерьез собирающиеся играть роль влиятельного офицера правоохранительных органов с высоким званием, должны это делать блестяще. Причем одного только таланта перевоплощения и знакомства с теорией Станиславского совсем недостаточно.