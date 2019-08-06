Что грозит водителю, если он не снизит скорость перед пустым пешеходным переходом

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Все, кто подъезжают к нерегулируемым пешеходным переходам и заранее притормаживают независимо от того, есть там народ или нет — делает все абсолютно правильно. Однако что произойдет, если сотрудник ГИБДД станет свидетелем того, что водитель не соизволил снизить скорость перед пустой «зеброй» и промчался мимо, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если шофер проезжает нерегулируемый переход, не снижая скорости, но при этом и не превышая допустимую, он закон не нарушает. Поэтому стражи порядка не могут привлечь его ответственности, и ему ничего не грозит.

Некоторые опытные водители наверняка, помнят, что пять лет назад пункт 14.1 ПДД звучал несколько по-другому, чем сейчас, и действительно предписывал гражданам за рулем «снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом», чтобы пропустить людей.

Поэтому по-прежнему находятся особо осторожные граждане, которые до сих пор твердо уверены, что в любом случае даже перед пустой «зеброй» необходимо притормозить. Мол, лучше перестраховаться. И это, заметим мы, правильно.

Хотя сейчас пункт 14.1 ПДД формулируется проще: водитель транспортного средства, приближающегося к переходу, «обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».

Понятное дело — чтобы уступить появившемуся на «зебре» человеку, автомобиль должен замедлиться или совсем остановиться — к чему лишние слова? Как уже было сказано выше, если водитель, соблюдающий установленный скоростной режим, видит впереди себя пустую «зебру», ему необязательно притормаживать.

Хотя в целях дополнительной предосторожности, в некоторых случаях это сделать просто необходимо, чтобы, например, вовремя заметить человека, который уже хотя бы одной ногой ступил на переход, и успеть его пропустить. Если же он остановится, ускорится или поменяет траекторию движения, чтобы исключить столкновения с вашей машиной, вас могут оштрафовать на сумму от 1500 до 2500 рублей, согласно статье 12.18 КоАП РФ.

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6 августа 2019
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