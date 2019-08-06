Что грозит водителю, если он не снизит скорость перед пустым пешеходным переходом

Если шофер проезжает нерегулируемый переход, не снижая скорости, но при этом и не превышая допустимую, он закон не нарушает. Поэтому стражи порядка не могут привлечь его ответственности, и ему ничего не грозит.

Некоторые опытные водители наверняка, помнят, что пять лет назад пункт 14.1 ПДД звучал несколько по-другому, чем сейчас, и действительно предписывал гражданам за рулем «снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом», чтобы пропустить людей.

Поэтому по-прежнему находятся особо осторожные граждане, которые до сих пор твердо уверены, что в любом случае даже перед пустой «зеброй» необходимо притормозить. Мол, лучше перестраховаться. И это, заметим мы, правильно.