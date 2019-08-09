Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал положительный результат

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Самым серьезным нарушением ПДД остается управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за что закон предусматривает самые жесткие санкции. При малейших подозрениях в наличии алкоголя в организме водителя, сотрудники ДПС устраивают ему соответствующую проверку с помощью алкотестера. Но даже абсолютно трезвый человек не застрахован на все 100% от положительного результата экспертизы на алкоголь, который может спровоцировать целый ряд факторов.
Иван Флягин

Подвох может быть в алкотестере, его неисправности, неправильном использовании и даже в умышленном искажении результатов со стороны нечестных сотрудников ДПС. Кроме того, на показания прибора при определенном стечении обстоятельств может повлиять предварительное употребление некоторых продуктов, включая хлебо-булочные, или спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Если стражи порядка потребовали от водителя пройти освидетельствование на алкоголь с помощью алкотестера, следует проконтролировать, чтобы процедура проводилась при соблюдении всех правил.

Прежде всего, полицейские оформляют протокол об отстранении от управления авто, а последующий процесс освидетельствования идет в присутствии двух понятых (или при видеосъемке). Стражи порядка должны продемонстрировать выключенный алкометр и одноразовый мундштук в индивидуальной упаковке, которая вскрывается на глазах у присутствующих. Показания прибора в обязательном порядке демонстрируются водителю и понятым на его мониторе и распечатываются в трех экземплярах.

Если алкотестер выдал положительный результат, но водитель кристально чист и трезв, ему следует сразу же объявить придорожным полицейским о несогласии с показаниями их «экспертизы» и потребовать медицинского освидетельствования. Обо всем этом необходимо подробно указать в протоколе.

В этом случае гаишникам придется составлять еще один протокол — о направлении на медицинское освидетельствование с подписями двух понятых, которые еще и должны сопровождать водителя и инспектора в медучреждение. Причем сотрудник ГИБДД обязан не только доставить туда автовладельца, но и в случае отсутствия алкоголя в результате проверки, вернуть его к автомобилю.

Имейте в виду, что врачи используют, как правило, более точные приборы, которые вычисляют погрешность при измерении. Поэтому у каждого подозреваемого есть право отказаться от проверки на месте и попросить стражей порядка доставить его сразу на медицинское освидетельствование.

Но если водитель не доверяет и результатам медэкспертизы, то он вправе в течение ближайших пяти часов обследоваться в независимом лицензированном учреждении. Чем больше подозреваемый наберет в течение этого времени документов, подтверждающих свою трезвость, тем лучше. И не забудьте для верности каждый процесс освидетельствования снимать на видео.

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10 августа 2019
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