Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал положительный результат

Подвох может быть в алкотестере, его неисправности, неправильном использовании и даже в умышленном искажении результатов со стороны нечестных сотрудников ДПС. Кроме того, на показания прибора при определенном стечении обстоятельств может повлиять предварительное употребление некоторых продуктов, включая хлебо-булочные, или спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Если стражи порядка потребовали от водителя пройти освидетельствование на алкоголь с помощью алкотестера, следует проконтролировать, чтобы процедура проводилась при соблюдении всех правил.

Прежде всего, полицейские оформляют протокол об отстранении от управления авто, а последующий процесс освидетельствования идет в присутствии двух понятых (или при видеосъемке). Стражи порядка должны продемонстрировать выключенный алкометр и одноразовый мундштук в индивидуальной упаковке, которая вскрывается на глазах у присутствующих. Показания прибора в обязательном порядке демонстрируются водителю и понятым на его мониторе и распечатываются в трех экземплярах.