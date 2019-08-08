Какие присадки действительно необходимо добавлять в солярку

Не секрет, что дизельное оборудование современного автомобиля довольно привередливо к качеству топлива. А несоответствие солярки требуемым показателям чревато проблемами и перебоями в работе силового агрегата.
Так, например, использование солярки, обладающей плохой смазывающей способностью, может вызвать преждевременный износ плунжерных пар топливного насоса высокого давления (ТНВД) и других сопрягающихся элементов системы питания дизеля. Дефекты будут проявляться в увеличении шумности мотора и появлении громких стуков, снижении мощностных показателей двигателя, а также в увеличении токсичности выхлопных газов и заметном повышении расхода топлива.
К слову, схожие симптомы могут наблюдаться и в том случае, когда горючее будет «недобирать» по такому важному показателю, как цетановое число, влияющее на «энергетику» мотора. А уж если солярка не соответствует требуемым температурным показателям или (что гораздо хуже) содержанию влаги, то зимой и вовсе может замерзнуть в трубопроводах или узлах ТНВД, многократно увеличивая риск серьезного повреждения топливной аппаратуры.
Чтобы владельцы дизельных авто могли избежать подобных проблем, для них сегодня производится масса самых разнообразных топливных добавок, различающихся по своему функциональному действию. Такое изобилие средств автохимии, конечно же, скрашивает жизнь автолюбителям, однако вынуждает их приобретать нескольких флаконов, потом заливать их в бак, что вряд ли можно считать удобной процедурой. Именно поэтому в последнее время на рынке стали появляться составы многофункционального действия, сочетающие в себе свойства сразу нескольких препаратов.
К числу таких продуктов относится и мульти-присадка нового поколения Multifunktionsadditiv Diesel, разработанная химиками немецкой Liqui Moly. Средство это по своему уникально и по сочетанию рабочих свойств не имеет аналогов ни за рубежом, ни в нашей стране. На рынке немецкая многофункциональная добавка появилась лишь пару месяцев назад.
Слово «Мульти» в обозначении новинки прописано не просто так — присадка способна заменить собой не два, и даже не три, а сразу пять автохимических дизельных препаратов узконаправленного действия. Во-первых, средство выполняет роль очистителя. Как известно, одна из главных причин ухудшения эксплуатационных характеристик дизельного мотора — засорение топливной системы и ее узлов. Что весьма критично при использовании солярки невысокого качества, особенно в холодное время года.
Так вот, Multifunktionsadditiv Diesel не только эффективно расправляется с грязью в форсунках ТНВД и смолистыми отложениями на плунжерах распылителя, но и попутно смазывает форсунки и топливный насос за счет специального ингредиента, содержащегося в присадке, а заодно надежно «связывает» водяной конденсат, накапливающийся со временем в топливном баке. Последнее качество новинки придает ей высокие антикоррозионные свойства, предохраняющие детали ТНВД от ржавчины.
Но и это еще не все — Multifunktionsadditiv Diesel содержит особые добавки, повышающие цетановое число солярки и улучшающие процесс ее воспламенения, что весьма важно при пуске холодного двигателя. Ну и, наконец, в состав новой немецкой мульти-присадки входит антигель, обеспечивающий снижение предельной температуры фильтруемости (ПТФ) дизтоплива до −31°С.
Очевидно, что при таком внушительном комплексе возможностей новой присадки о каких-либо серьезных проблемах эксплуатации дизеля уже можно забыть. Напоследок отметим, что она уже появилась в магазинах российских дилеров компании. Продукт поставляется в двух вариантах упаковки — в 250-миллилитровых пластиковых флаконах и в металлических банках объемом 0,5 л. Обе упаковки снабжены мерными емкостями для точно дозировки препарата.