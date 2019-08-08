Какие присадки действительно необходимо добавлять в солярку

Так, например, использование солярки, обладающей плохой смазывающей способностью, может вызвать преждевременный износ плунжерных пар топливного насоса высокого давления (ТНВД) и других сопрягающихся элементов системы питания дизеля. Дефекты будут проявляться в увеличении шумности мотора и появлении громких стуков, снижении мощностных показателей двигателя, а также в увеличении токсичности выхлопных газов и заметном повышении расхода топлива.

К слову, схожие симптомы могут наблюдаться и в том случае, когда горючее будет «недобирать» по такому важному показателю, как цетановое число, влияющее на «энергетику» мотора. А уж если солярка не соответствует требуемым температурным показателям или (что гораздо хуже) содержанию влаги, то зимой и вовсе может замерзнуть в трубопроводах или узлах ТНВД, многократно увеличивая риск серьезного повреждения топливной аппаратуры.