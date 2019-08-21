На какие дорожные знаки водители безнаказанно, но напрасно не обращают внимания

Знаками, наиболее часто подвергающимися игнорированию со стороны водителей, можно, пожалуй, смело назвать те, что указывают направление движения по полосам. Если крайняя левая полоса предназначена для поворота налево, а соседняя с ней — только для движения прямо, будьте уверены: множество авто будет выполнять левый поворот «вторым рядом».

Особо шустрые водители, при наличии массы «второрядников», умудряются заходить в левый вираж и с третьего ряда. На голубые с белыми стрелками знаки над полосами при этом вообще никто из них внимания не обращает. Про перестроения в зоне действия таких знаков между рядами, прямо через сплошную линию разметки, можно даже не упоминать — это вообще повсеместное явление.

А уж знаков предупреждающих — для большинства водителей — вообще будто не существуют. Например, знак «Неровная дорога». Или «Извилистая дорог». Толку то от подобных предупреждений — у меня же все под контролем! Примерно так, видимо, мыслит каждый водитель, не снижающий скорость в зоне действия таких предостережений. А в очередном крутом повороте (предупреждали же!) вдруг ощущает, как машину неконтролируемо тащит с дороги. На встречную полосу или в кювет.