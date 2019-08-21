На какие дорожные знаки водители безнаказанно, но напрасно не обращают внимания

«Теорию» при получении водительского удостоверения так или иначе сдавали все автомобилисты. Однако это не мешает им потом почти поголовно пропускать мимо себя множество дорожных знаков. Осознание важности информации, содержащейся на них, приходит, порой лишь после аварии.
Максим Строкер

Знаками, наиболее часто подвергающимися игнорированию со стороны водителей, можно, пожалуй, смело назвать те, что указывают направление движения по полосам. Если крайняя левая полоса предназначена для поворота налево, а соседняя с ней — только для движения прямо, будьте уверены: множество авто будет выполнять левый поворот «вторым рядом».

Особо шустрые водители, при наличии массы «второрядников», умудряются заходить в левый вираж и с третьего ряда. На голубые с белыми стрелками знаки над полосами при этом вообще никто из них внимания не обращает. Про перестроения в зоне действия таких знаков между рядами, прямо через сплошную линию разметки, можно даже не упоминать — это вообще повсеместное явление.

А уж знаков предупреждающих — для большинства водителей — вообще будто не существуют. Например, знак «Неровная дорога». Или «Извилистая дорог». Толку то от подобных предупреждений — у меня же все под контролем! Примерно так, видимо, мыслит каждый водитель, не снижающий скорость в зоне действия таких предостережений. А в очередном крутом повороте (предупреждали же!) вдруг ощущает, как машину неконтролируемо тащит с дороги. На встречную полосу или в кювет.

На знак «дикие животные» — силуэт оленя на белом фоне, если кто не помнит, — двигающиеся по окруженным лесами трассам водители тоже, как правило, не смотрят. Едут как едется — с приличной скоростью, не особо обращая внимания на творящееся у обочины.

И только сбив лося или кабана, решившего перебежать дорогу, выясняют для себя много нового — узнавая, например, что при наличии такого знака в паре километров позади виновным в ДТП признают водителя, а не безмозглую тушу мяса, рванувшую с обочины под колеса.

Невозможно также не упомянуть знак «уклон дороги» — как правило двузначная циферка с «процентами» в белом с красной каймой треугольнике и символическим изображением склона. «Цифирь», если кто не помнит, означает крутизну уклона перед знаком — количество метров, на которые поднимется (или спустится) машина, преодолев 100 метров пути.

Зачем этот знак вообще нужен вспоминают, и то — далеко не все, лишь когда возникает вопрос об очередности разъезда на узкой наклонной дороге. На самом деле, если знак установлен, значит уклон официально существует и на нем действуют соответствующие ситуации положения ПДД. Если знака «уклон» нет, то и разъезд должен происходить на тех же принципах, что и в чистом поле, на идеально ровной поверхности.

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21 августа 2019
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