Поставят ли на учет в ГИБДД машину без шильдиков

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Начнем с того, что конкретно понимать под понятием «шильдик». Одни под этим подразумевают логотип производителя, установленный на решетку радиатора, капот или корму машины. Для других — это табличка с идентификационным VIN-номером в скрытой части кузова. Портал «АвтоВзгляд» разобрался с обоими вариантами.
Иван Флягин

Многие автовладельцы, преобразившие внешность своей «ласточки» стильным тюнингом, не считают нужным оставлять на кузове логотип бренда. Конечно, если такой «красавец» станет участником ДТП и скроется с места аварии, многим свидетелям будет сложно идентифицировать марку без фирменной эмблемы, и это создаст дополнительные сложности при поиске нарушителя. А что говорит об этом закон?

Логотип на кузове

Пункт 2 ПДД фиксирует необходимость наличия на машине регистрационных знаков соответствующего образца, а «Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС» запрещает эксплуатацию автомобилей с внесенными в их конструкцию изменениями (пункт 7.18). Согласно Приказ МВД № 1240, под «внесением изменений в конструкцию транспортного средства» подразумевается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после его выпуска в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. Как известно, шильдик совсем не влияет на безопасность.

В свою очередь, Правила ЕЭК ООН №26 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов» классифицируют логотипы марок как «декоративные детали». Этот документ не предписывает обязательное их наличие, а лишь регламентирует правила их установки. Так что ездить на авто без эмблемы бренда на кузове наши законы не запрещают, а, следовательно, и при регистрации таких машин в ГИБДД не должно возникать никаких проблем.

VIN-номер

Требования о наличии и содержании уникального идентификационного номера зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза (Приложение 7). Однако пару лет назад МВД изменило правила регистрации транспортных средств и разрешило ставить на учет машины «с измененной маркировкой и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации».

То есть, если у машины табличка с VIN-номером стерлась, автовладельца ждет экспертиза идентификации транспортного средства. По результатам проверки, на основании итогового заключения и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, свидетельствующего, что машина не состоит в угоне, полиция вносит в регистрационные документы пометку, что VIN-номер утрачен. Так что в этом случае эксплуатировать машины без шильдика также не запрещено.

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5 сентября 2019
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