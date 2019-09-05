Поставят ли на учет в ГИБДД машину без шильдиков

Многие автовладельцы, преобразившие внешность своей «ласточки» стильным тюнингом, не считают нужным оставлять на кузове логотип бренда. Конечно, если такой «красавец» станет участником ДТП и скроется с места аварии, многим свидетелям будет сложно идентифицировать марку без фирменной эмблемы, и это создаст дополнительные сложности при поиске нарушителя. А что говорит об этом закон?
Логотип на кузове
Пункт 2 ПДД фиксирует необходимость наличия на машине регистрационных знаков соответствующего образца, а «Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС» запрещает эксплуатацию автомобилей с внесенными в их конструкцию изменениями (пункт 7.18). Согласно Приказ МВД № 1240, под «внесением изменений в конструкцию транспортного средства» подразумевается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после его выпуска в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. Как известно, шильдик совсем не влияет на безопасность.