Поставят ли на учет в ГИБДД машину без шильдиков

В свою очередь, Правила ЕЭК ООН №26 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов» классифицируют логотипы марок как «декоративные детали». Этот документ не предписывает обязательное их наличие, а лишь регламентирует правила их установки. Так что ездить на авто без эмблемы бренда на кузове наши законы не запрещают, а, следовательно, и при регистрации таких машин в ГИБДД не должно возникать никаких проблем.

VIN-номер

Требования о наличии и содержании уникального идентификационного номера зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза (Приложение 7). Однако пару лет назад МВД изменило правила регистрации транспортных средств и разрешило ставить на учет машины «с измененной маркировкой и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации».

То есть, если у машины табличка с VIN-номером стерлась, автовладельца ждет экспертиза идентификации транспортного средства. По результатам проверки, на основании итогового заключения и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, свидетельствующего, что машина не состоит в угоне, полиция вносит в регистрационные документы пометку, что VIN-номер утрачен. Так что в этом случае эксплуатировать машины без шильдика также не запрещено.