Вместо ГИБДД: какие требования сотрудника ЦОДД должен исполнять каждый водитель

Последний пункт означает, что если представители ЦОДД регулируют на улице дорожное движение, то для водителей они ничем не отличаются от обычных сотрудников ГИБДД. Так что все их сигналы, в том числе и требование об остановке, автовладельцы обязаны исполнять беспрекословно.

Подчеркиваем, что это касается исключительно регулировки движения. То есть, проверка документов, тест на алкоголь, досмотр т/с, оформление правонарушения, задержание и прочие юридические процедуры сотрудники «Дорожного патруля» осуществлять не имеют права.

Поскольку ЦОДД представляет собой дорожно-эксплуатационную организацию, то его представители могут исполнять функции регулировщиков, прописанные в пунктах 1.2 ПДД, статье 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и п. 2.2, 2.3.1 Устава ГКУ ЦОДД.

Напомним, что в соответствии с Правилами, «регулировщик» — это лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью установленных сигналов. При исполнении служебных обязанностей он должен быть в форменной одежде и иметь отличительный знак и экипировку. Все это, в том числе и жезл, у «Дорожного патруля» имеется. В случае игнорирования сигналов патрульных во время регулирования дорожного движения, водитель привлекается к административной ответственности, согласно КоАП РФ.