Вместо ГИБДД: какие требования сотрудника ЦОДД должен исполнять каждый водитель

Главная цель службы «Дорожного патруля» заключается в обеспечении бесперебойного движения транспорта в столице и сохранении безопасности всех участников дорожного движения. 25 экипажей сотрудников этой службы круглосуточно патрулируют московские улицы.
Их обязанности продиктованы самыми благими намерениями: помощь водителям на месте ДТП и ЧП; содействие в оформлении Европротокола при незначительных авариях; аварийно-спасательные работы; контроль состояния дорожного полотна, светофоров и дорожных знаков; участие в организации дорожного движения и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий в городе. А кроме того — при необходимости сотрудники «Дорожного патруля» выполняют функции регулировщика.