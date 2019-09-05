«Интеравто-2019»: ароматный мир высоких технологий

Фото avtovzglyad.ru
Очередной международный форум автомобильной индустрии (по крайней мере, именно так позиционирует себя «Интеравто») в нынешнем сезоне отмечает 15-летний юбилей. Этот любопытный факт, свидетельствующий, в общем-то, о достаточно солидном статусе выставки, никак не вяжется с теми реалиями, которые мы видим в этом году. По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», «Интеравто-2019» стала, наверное, самой провальной за все время существования данного проекта. И вот, почему.
Ефим Розкин

Достаточно сказать, что для размещения зарубежных и отечественных экспозиций, которые удалось привлечь в столичный «Крокус-Экспо», понадобилось всего лишь два зала(!) одного павильона.

Однако более детально ознакомившись с выставкой, мы убедились, что на стендах, тем не менее, отражены практически все «вспомогательные» направления автоиндустрии — сервисная автохимия, расходные компоненты и материалы, аппаратура и инструменты. Как ни крути, а автомобилей на дорогах меньше не стало, и все их надо обслуживать.

Так что спрос на оборудование, сервисные препараты и расходники остается стабильным. Причем эту продукцию сегодня в избытке предлагают не только зарубежные, но и российские производители. Все большее число отечественных заводов стремится производить технику, не уступающую по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

Автомат для установки новых шипов взамен выпавших.
Фото avtovzglyad.ru

Наши спуску не дают

Чего стоит, например, продукция омского предприятия «Сибек», ассортимент которого позволяет практически полностью оснастить современный автотехцентр необходимым оборудованием и аппаратурой. В числе оригинальных фирменных разработок — стенды для правки стальных и легкосплавных автомобильных дисков, а также компактные пневматические станки для ошиповки покрышек.

Из числа последних особый интерес присутствующих вызвала модификация отечественного станка, предназначенная для установки «когтей» в бэушные покрышки, потерявшие «родные» шипы. Ремонт протектора с его помощью позволяет существенно продлить жизнь автомобильной обувки.

«Гранаты» горячего цинкования

Из числа отечественных предприятий можно выделить и продукцию компании «Гранат Авто», которая уже более двадцати лет специализируется на производстве автомобильных стеклоподъемников. Специалистам и автовладельцам хорошо известны модификации стеклоподъемников «Гранат», которые фирма поставляет во все регионы страны.

Представители компании продемонстрировали нашему корреспонденту изделия из новой серии «+Авто», обеспечивающие безотказную работу стеклоподъемников на автомобиле в течение практически всего срока его жизни (7—10 лет).

Стеклоподъемники «Гранат» будут работать безотказно.
Фото производителя

Как поведали разработчики, столь высокие эксплуатационные качества фирменных стеклоподъемников серии «+Авто», стали возможными благодаря внедрению современных технологий производства и способов обработки металла.

В частности, при изготовлении подъемных механизмов полностью исключены такие процессы, как сварка и порошковое напыление защитных покрытий. Вместо этого применен прогрессивный способ с использованием оцинкованного запрессовочного крепежа. Эти материалы выпускаются методом горячего цинкования металла, что гораздо качественнее защищает его от коррозии.

Интеллектуальный заряд

К слову, весьма достойно российские компании выступают сегодня и в сегменте автомобильной электроники. Здесь среди новинок выставки портал «АвтоВзгляд» отметил ряд многофункциональных интеллектуальных зарядных устройств нового поколения. К их числу, безусловно, стоит отнести мощное зарядное устройство Pandora Charger, способное поддерживать ток заряда аккумулятора силой до 25 Ампер. Управление режимами этого ЗУ возможно как с кнопок передней панели, так и со смартфона с помощью специального приложения.

Любопытно, что программное обеспечение Pandora Charger можно обновлять непосредственно через Bluetooth-приложение, что дает возможность применять самую актуальную версию этого устройства.

Интеллектуальная «зарядка» Pandora Charger может выдать ток в несколько десятков ампер.
Фото avtovzglyad.ru

Одна из важных особенностей Pandora Charger — режим Booster. Он специально придуман для поддержания требуемых параметров бортовой сети во время проведения сервисных работ с автомобилем. С режимом Booster применять аппарат можно по принципу «подключил и забыл». Устройство само позаботится об оптимальном токе заряда, удерживая напряжение бортовой сети не выше 12,8 вольт и это, заметим, при остановленном двигателе!

При этом устройство не только заряжает, но и полностью компенсирует возможный разряд батареи в процессе обслуживания машины (например, когда у нее открыты двери, включено зажигание или активированы сервоприводы). Можно уверенно сказать, что автомобиль после такого сервиса уедет с полностью заряженной батареей, а не «как обычно».

Гарантия на свет — 6 лет!

Ряд интересных новинок «Интеравто-2019» можно увидеть в сегменте расходников. Так, например, у дистрибьютора Osram, одного из ведущих производителей автомобильных систем освещения, мы обнаружили светодиодные лампы нового поколения Premium, предназначенные для замены штатных ламп в «стоп-сигналах», заднего хода, габаритных огнях, указателях поворота и пр. Лампы отличаются повышенной яркостью, простотой установки и элегантным дизайном.

А нужный для лампы цвет — холодный белый, красный или оранжевый — создается самим кристаллом светодиода, а не крашеным пластиковым колпачком. Это ноу-хау позволило компании полностью отказаться от применения привычных колб в светодиодных лампах.

Гарантия на эти светодиодные лампы – шесть лет.
Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, все новинки отличает высокоэффективная система охлаждения. Известно, что перегрев светодиодов — основной фактор, снижающий их ресурс, поэтому качественное охлаждение — одно из самых важных требований при конструировании светодиодов.

Испытания в реальных условиях убедительно показали, что благодаря фирменной системе охлаждения ни летняя жара, ни городские пробки существенно не влияют на цвет и яркость LED-ламп Osram. Все это в комплексе обеспечивают «светодиодкам» срок службы до 5000 часов, высокую устойчивостью к ударам и вибрациям и на 80% меньшее потребление энергии. Подтверждение тому — расширенная до 6 лет заводская гарантия на все светодиоды Premium.

Приятного аромата!

Как всегда, на «Интеравто» выставляются мультибрендовые экспозиции, посвященные автомобильным аксессуарам. Некоторые из них привлекают посетителей приятными запахами, поскольку там, помимо всего прочего, демонстрируются новые коллекции разнообразных автомобильных ароматизаторов премиум-класса. Отметим, что душистые изделия пользуются стабильным спросом в большинстве российских регионов.

Фото avtovzglyad.ru

Что, в общем-то неудивительно, особенно если при создании ароматизаторов ставка изначально делается на высокое качество всех составляющих продукта, будь то ингридиенты, дизайн флаконов или оформление упаковки. Справедливости ради отметим, что душистые композиции, применяемые сегодня технологами крупных фирм, закупаются у ведущих европейских производителей специального парфюма. На наш рынок они поступают в различных вариантах исполнения — в виде жидкостей, геля, пахучих гранул или просто «бумажек».

В общем, это лишь малая толика того, что мы увидели на выставке и чем решили поделиться. Можно сказать, что каждый автомобилист, посетивший «Интеравто-2019», несмотря на малочисленность ее экспозиций, наверняка найдет для себя что-то интересное!

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, шины, автосалоны, техническое обслуживание, автохимия
5 сентября 2019
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