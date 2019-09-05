«Интеравто-2019»: ароматный мир высоких технологий

Достаточно сказать, что для размещения зарубежных и отечественных экспозиций, которые удалось привлечь в столичный «Крокус-Экспо», понадобилось всего лишь два зала(!) одного павильона.

Однако более детально ознакомившись с выставкой, мы убедились, что на стендах, тем не менее, отражены практически все «вспомогательные» направления автоиндустрии — сервисная автохимия, расходные компоненты и материалы, аппаратура и инструменты. Как ни крути, а автомобилей на дорогах меньше не стало, и все их надо обслуживать.

Так что спрос на оборудование, сервисные препараты и расходники остается стабильным. Причем эту продукцию сегодня в избытке предлагают не только зарубежные, но и российские производители. Все большее число отечественных заводов стремится производить технику, не уступающую по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.