Как, заехав под «кирпич» на улицу с односторонним движением, не лишиться «прав»

Заехал на улицу, через сто метров остановился у тротуара, не обратив внимания, что все остальные машины припаркованы «мордами» в одну сторону. Когда решил уезжать обратно — развернулся, поехал, и в этот момент обнаруживаешь над головой «кирпич», запрещающий тебе движение в избранном направлении! Это значит, что ты, сам того не подозревая, оказался на улице с односторонним движением и в данный момент едешь по «встречке». Прямо таки нарываясь на лишение водительского удостоверения или, как минимум, на штраф в 5000 рублей.

Что делать? Ведь нарушителем ПДД быть совсем не хочется, как и лишаться «прав». Осознав, что нечаянно оказался на дороге с односторонним движением, главное — не паниковать. Если вас в этот момент не заметил сотрудник ГИБДД, ничего страшного еще не произошло.

Если поблизости имеется въезд во двор, немедленно «ныряем» туда, разворачиваемся и выезжаем на одностороннюю дорогу в уже разрешенном направлении. Можно попробовать развернуться прямо на проезжей части. Другие водители наверняка будут не в восторге от подобных маневров, но что делать! Возможен и самый жесткий вариант: развернуться нет никакой возможности. Выход один: сдавать задом!