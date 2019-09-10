Как, заехав под «кирпич» на улицу с односторонним движением, не лишиться «прав»

Неожиданно для себя стать нарушителем ПДД, заехав «против шерсти» на дорогу с односторонним движением, очень легко. Не только в центре, но и на окраинах крупных городов местные власти в последнее время очень любят менять на узких улочках привычную схему движения. На подобных «минах» подрываются многие заезжие водители.
Максим Строкер

Заехал на улицу, через сто метров остановился у тротуара, не обратив внимания, что все остальные машины припаркованы «мордами» в одну сторону. Когда решил уезжать обратно — развернулся, поехал, и в этот момент обнаруживаешь над головой «кирпич», запрещающий тебе движение в избранном направлении! Это значит, что ты, сам того не подозревая, оказался на улице с односторонним движением и в данный момент едешь по «встречке». Прямо таки нарываясь на лишение водительского удостоверения или, как минимум, на штраф в 5000 рублей.

Что делать? Ведь нарушителем ПДД быть совсем не хочется, как и лишаться «прав». Осознав, что нечаянно оказался на дороге с односторонним движением, главное — не паниковать. Если вас в этот момент не заметил сотрудник ГИБДД, ничего страшного еще не произошло.

Если поблизости имеется въезд во двор, немедленно «ныряем» туда, разворачиваемся и выезжаем на одностороннюю дорогу в уже разрешенном направлении. Можно попробовать развернуться прямо на проезжей части. Другие водители наверняка будут не в восторге от подобных маневров, но что делать! Возможен и самый жесткий вариант: развернуться нет никакой возможности. Выход один: сдавать задом!

При этом вы будете двигаться в разрешенном направлении и лишение в/у точно грозить не будет. Даже если за подобным способом передвижения вас застанет патруль ГИБДД. Ведь главное требование ПДД к едущему задним ходом — чтобы была обеспечена безопасность дорожного движения и все.

Правда, стоит помнить, что езда задним ходом, согласно п. 8.12 ПДД, запрещается на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ими, на железнодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров, на остановках маршрутныого транспорта и на автомагистралях.

Причем ПДД не оговаривают направления, в котором машина пятится. Что во встречном, что в попутном — сдавать задом в указанных местах нельзя. Итак, если вы пятитесь в разрешенном направлении по магистрали, от ГИБДД можно схлопотать лишь штраф в 2500 рублей по части 3 12.11 КоАП.

Но это гораздо лучше чем «прав», не правда ли? Во всех прочих перечисленных случаях за задний ход «светит» каких-то 500 рублей штрафа — в соответствии с ч. 2 ст. 12.14 КоАП. А это уже совсем смешная кара на фоне еще недавно «светившей» перспективы остаться без «корочек» на полгода!

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
10 сентября 2019
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